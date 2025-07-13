Este 'roboadvisor' da más: lleva un 65% de rentabilidad histórica, sigue en verde y puedes abrir cuenta en minutos

Hay varios 'roboadvisor' que se mantienen en verde este año, y algunos de ellos vienen acumulando grandes rentabilidades.

Con los depósitos bancarios a la baja y cada vez menos productos financieros "conservadores" dando rentabilidades de más del 3%, llega de nuevo el momento de apostar por la inversión para muchos, aunque no todos quieren hacerlo directamente.

Es ahí donde entran las carteras automatizadas y también los llamados 'roboadvisors" e indexados, donde hay importantes actores, como por ejemplo Indexa Capital, MyInvestor y otros internacionales como InbestMe.

Fondos Indexados Estándar de InbestMe Esta entidad ofrece fondos indexados fáciles de manejar a los que puedes acceder 100% online.

Esta firma española se caracteriza por la facilidad de uso de su servicio online, la transparencia y sobre todo por la rentabilidad, que acumulada es un 5-6% anual, y no solo eso sino que sigue sumando en 2025 en un contexto muy complicado.

Es cierto que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero ahora mismo hay pocas opciones sobre la mesa que lleguen a esos números.

Indexados: inversión pasiva y diversificada

Los fondos indexados son una de las opciones de inversión más populares y recomendadas para quienes buscan rentabilidad sin demasiadas complicaciones. Básicamente, un fondo indexado es un fondo de inversión que replica el comportamiento de un índice bursátil, como el S&P 500 o el Ibex 35, en vez de intentar superarlo.

Esto significa que no hay un equipo de gestores tomando decisiones activas sobre qué comprar o vender; simplemente, el fondo copia la composición del índice que sigue. La ventaja principal es que, al no necesitar una gestión activa, los costes de estos productos suelen ser mucho más bajos que los de los fondos tradicionales, lo que a la larga puede marcar una gran diferencia en la rentabilidad.

InbestMe, como plataforma especializada, ha sabido aprovechar las ventajas de los fondos indexados para ofrecer carteras adaptadas a cada perfil de inversor.

Su propuesta es sencilla, pero robusta: en lugar de dejarte solo frente a una lista de fondos, InbestMe te guía a través de un breve cuestionario para determinar tu perfil de riesgo y tus objetivos financieros. A partir de ahí, construye una cartera de fondos indexados estándar que incluye tanto activos de renta fija como de renta variable, y en algunos casos incluso fondos inmobiliarios.

La diversificación es global, abarcando mercados de Estados Unidos, Europa, Asia y emergentes, lo que permite reducir el riesgo y aprovechar el crecimiento de diferentes economías.

Una de sus grandes particularidades es que no solo te ofrece la gestión pasiva típica de los fondos indexados, sino que también realiza un seguimiento activo y personalizado de tu cartera. Esto significa que, aunque la base es la gestión pasiva, el equipo de InbestMe monitoriza periódicamente la composición de las carteras y realiza rebalanceos automáticos cuando cambia tu perfil o cuando los pesos de renta fija y variable se desvían más de un 20% respecto al objetivo inicial.

Una fiscalidad muy favorable

Además, la plataforma permite traspasar fondos de inversión desde otras entidades sin coste ni impacto fiscal, algo muy valorado por quienes ya tienen ahorros invertidos en otras instituciones.

La fiscalidad de los fondos indexados es otro punto a favor. En España, los fondos de inversión, incluidos los indexados, tributan en el IRPF dentro de las rentas del ahorro, pero solo cuando se reembolsan las participaciones, es decir, cuando haces caja con los beneficios, no mientras lo tengas invertido.

Mientras tanto, puedes traspasar tu dinero de un fondo a otro sin pagar impuestos por las ganancias, lo que permite diferir el pago fiscal y aprovechar el efecto de la capitalización compuesta.

Esta ventaja es exclusiva de los fondos de inversión y no la tienen otros productos como los ETFs, lo que hace que los fondos indexados sean especialmente atractivos para inversores a largo plazo.

Rentabilidad brutal desde su creación

Desde su lanzamiento en 2016, los fondos indexados estándar de InbestMe han tenido una evolución muy positiva. La rentabilidad media anualizada de las carteras desde entonces ha superado ampliamente la media de los fondos de inversión tradicionales en España.

Por ejemplo, el perfil medio de inversor de la plataforma ha obtenido una rentabilidad acumulada de alrededor del 65% desde 2016 hasta ahora, lo que supone una diferencia de más de 40 puntos porcentuales respecto a la categoría de renta variable mixta de Inverco. La rentabilidad anualizada para este perfil medio se sitúa en torno al 6,2%, muy por encima del 1,8% de la media de fondos equivalentes.

En cuanto a la evolución reciente, el año 2024 ha sido especialmente bueno para las carteras de fondos indexados estándar de InbestMe. La rentabilidad media de estas carteras ha oscilado entre el 4,3% y el 18,9%, con una media del 11,4%, muy superior a la media del 6,9% de los fondos de inversión españoles.

Esto demuestra la capacidad de las carteras diversificadas para aprovechar los momentos alcistas del mercado y, al mismo tiempo, resistir mejor los periodos de volatilidad. Además, la rentabilidad neta de comisiones ha sido consistente a lo largo de los años, situándose históricamente por encima de su índice de referencia.