¿Remontada o no? Así puedes ver el Atleti - Barcelona de Champions sin cambiarte de compañía

El Atlético de Madrid buscará el pase a semifinales de Champions hoy, aprovechando la renta del 2-0 frente al Barça.

¿Será suficiente el 0-2 de la ida para el Atleti del Cholo? Hoy lo comprobaremos a las 21.00.

Cuando llega el mes de abril, todas las competiciones cogen velocidad, y la Champions más que ninguna. Llegan las rondas finales, las prórrogas, los penaltis y los partidos de vuelta a todo o nada, donde muchos equipos se juegan la temporada en escasos 90 minutos. Hoy va a ser uno de esos partidos, y es que el Atlético de Madrid - Barcelona de Champions (21.00h) va a ser, sin duda, se infarto.

El Atleti del Cholo Simeone cuenta con dos goles de ventaja por el 0-2 de la ida, pero sin duda harían bien en no dar todo por hecho, y desde luego no lo van a hacer. Veremos si es suficiente para frenar al FC Barcelona desde que el árbitro dé el pitido inicial. En cualquier caso, lo bueno es que lo puedes ver en directo, incluso si no eres cliente de Movistar ahora mismo.

Lo emite en vivo Movistar Plus+, claro, pero lo hace tanto para los que tienen sus paquetes de fibra y TV como para los que se dan de alta en su plataforma de streaming por solo 9,99 euros. Así de fácil: vas, te das de alta, pagas y ves uno de los mejores partidos de la temporada.

Atlético de Madrid - FC Barcelona Apenas un partido para decidir quién pasará a semifinales, y sin duda va a ser emocionante porque, si el Barça quiere estar, va a tener que remontar. Ver por 9,99€ * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

No solo eso, sino que te llevas un partido de LaLiga y uno de Champions por jornada, así que de aquí a un mes vas a ver sin pagar más otro partido de semis, sea del Atleti o del Barcelona –o del Madrid–, ya lo veremos.

Más allá del fútbol, el catálogo de Movistar Plus+ es realmente amplio, con multitud de deportes como tenis o golf, pero también cientos de series y películas de mucha calidad, incluidas producciones propia de las más ambiciosas que se hacen en España.

A eso hay que sumarle también los programas más míticos de Movistar, como por ejemplo El Día Después o Informe Valdano, y documentales de todos los géneros y para todos los gustos, características que hacen que por este precio podamos situar la plataforma bastante por encima de sus rivales.

Lo bueno es que, como mencionamos antes, no tienes que pedir portabilidad ni cambiarte de compañía. No hay permanencia ni ataduras y te das de alta en tres minutos, pero es que si te quisieras dar de baja, también podrías hacerlo en tres minutos.