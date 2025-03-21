No es el Apple Watch, pero se parece y cuesta diez veces menos ¡y con Alexa!

Amazfit es una marca con cierto recorrido en España, y vende un modelo de reloj estéticamente idéntico a los de Apple.

Ya prácticamente todo el mundo usa un reloj inteligente, y es que hasta los más reticentes y menos duchos en esto de la tecnología han acabado por rendirse a los evidentes beneficios que ofrecen: miden datos de salud y, sobre todo, permiten estar siempre al tanto de llamadas y notificaciones. Para colmo son cada vez más baratos.

Una de las marcas que se ha posicionado en la última década en la gama de entrada de forma más consistente es Amazfit, estadounidense y con modelos de relojes increíblemente asequibles, como el Amazfit GTS 2, que de un solo vistazo recuerda mucho a los Apple Watch, aunque su precio es ahora de solo 59 euros con el código descuento ASES05.

Este precio es solo temporal, y viene de AliExpress en España, que celebra su 15º Aniversario con una verdadera cascada de códigos descuento para comprar este y otros productos. Sin ir más lejos, en Amazon roza aún los 100 euros.

Amazfit GTS 2 Este smartwatch con GPS, decenas de modos deportivos y pantalla AMOLED es de los mejores en calidad-precio.

En el caso de AliExpress te sale gratis el envío, y no solo eso, sino que es muy rápido porque es un producto que ya está en España. En 3-4 días lo tendrás en casa, sin tener que esperar semanas, como sucedía antaño en esta tienda.

Estéticamente es increíble, pero además tiene muchas más cosas que hacen que merezca la pena, como la pantalla, la batería y el GPS, un detalle fundamental para deportistas.

Diseño 'premium' a precio casi de risa

La primera impresión al ver el GTS 2 es que su diseño no se corresponde con el precio, pero es que esta línea de modelos de Amazfit va precisamente a eso: son smartwatches baratos hechos con bastante cariño desde el punto de vista estético.

Y no solo de apariencias puede presumir, ya que tiene una pantalla AMOLED que permite visualizar notificaciones, métricas deportivas y datos de salud con colores vivos incluso a plena luz del sol. La interfaz táctil responde con fluidez a cada gesto, mientras que el botón lateral proporciona un acceso rápido a las funciones más utilizadas.

La aplicación Zepp –anteriormente conocida como Amazfit– complementa la experiencia ofreciendo paneles simples en los que ver todos tus datos de actividad física, sueño y salud. Hace también sugerencias para mejorar tus métricas.

90 modos deportivos, GPS y Alexa siempre contigo

Como compañero de salud y bienestar, el Amazfit GTS 2 monitoriza tu frecuencia cardíaca las 24 horas del día. Esta función no solo te mantiene informado sobre tu ritmo cardíaco en tiempo real, sino que también te alerta cuando detecta valores irregulares que podrían requerir atención. Además, el análisis de la calidad del sueño te proporciona información detallada sobre tus ciclos de descanso, ayudándote a mejorar tus hábitos nocturnos.

En cuanto a sus capacidades deportivas, este reloj inteligente destaca por su versatilidad. Con más de 90 modos deportivos preconfigurados, el GTS 2 se adapta a prácticamente cualquier actividad física que realices, desde running y natación hasta yoga y escalada. El GPS integrado ofrece un seguimiento preciso de tus rutas al aire libre sin necesidad de llevar el teléfono, mientras que su resistencia al agua hasta 50 metros hace que puedas bañarte siempre con él sin temor.

Una de las características más destacables del Amazfit GTS 2 es su impresionante autonomía. Con un uso típico, la batería puede durar hasta una semana completa, liberándote de la necesidad de cargas frecuentes. Incluso con un uso intensivo del GPS y otras funciones avanzadas, podrás disfrutar de varios días de funcionamiento antes de necesitar una recarga, lo que lo convierte en un aliado fiable para viajes y excursiones prolongadas.

La integración con el asistente de voz Alexa amplía sus posibilidades, permitiéndote controlar dispositivos domésticos inteligentes, consultar el clima o programar recordatorios sin necesidad de utilizar tu smartphone. Asimismo, la capacidad de almacenamiento interno para música te permite salir a entrenar sin llevar el teléfono, disfrutando de tu playlist favorita directamente desde el reloj mediante conexión Bluetooth con tus auriculares inalámbricos.