Este reloj 'vintage' de Fossil es mucho más barato de lo que piensas, y con correa de piel auténtica

Este reloj es minimalista, clásico y sobre todo elegante para vestir formal o informal.

Fossil ha rebajado uno de sus relojes más elegantes, el Nate, con correa de piel marrón.

Dentro del sector de los relojes de corte clásico, hay mucha marca que se dedica a rendir homenaje o incluso clonar modelos de éxito, pero hay otras que por su trayectoria merecen un hueco por méritos propios.

Una de ellas es Fossil, conocida por todos los amantes de un buen cronógrafo, y además tienen modelos para todos los gustos y presupuestos. Han rebajado varios de ellos aprovechando el Prime Day, incluido el conocido Nate, que está a la venta en varios colores.

Ahora supera por poco los 100 euros y se sitúa en su precio histórico más bajo, una buena oportunidad para ampliar tu colección.

Fossil Nate Este reloj clásico es una apuesta segura si te gustan los cronógrados que pueden lucir bien con cualquier 'outfit'.

Para ir elegante, pero no en exceso

El Fossil Nate se ha ganado a pulso el interés de quienes buscan un punto de estilo entre lo casual y lo elegante. Sobra decir que, para los que consideran su reloj una extensión de sí mismos, el Nate marca la diferencia con su aire de “fin de semana de ir arreglado sin pasarse”.

Llama la atención su esfera negra profunda, salpicada de tres subesferas de cronógrafo que permiten medir el tiempo con precisión al segundo y ofrecen un toque deportivo. Las agujas y los índices luminiscentes facilitan la lectura a cualquier hora del día, mientras que el pequeño indicador de fecha, discretamente ubicado a la altura de las tres, añade una funcionalidad práctica que nunca está de más.

Las manecillas del Fossil Nate laten al ritmo de un movimiento de cuarzo de alta fiabilidad, capaz de ofrecer una precisión impecable sin complicaciones. Con él, no hay que preocuparse por ajustes constantes ni desajustes inesperados: basta con ponérselo y listo.

Además, su cristal mineral resistente a arañazos protege la esfera del desgaste diario, algo fundamental si eres de los que usan el reloj en el día a día y también en actividades más enérgicas.

Uno de los mayores atractivos de este modelo, si no el mayor, es su correa de piel auténtica en tono marrón oscuro. Con un grosor generoso y un acabado ligeramente envejecido, la correa complementa a la perfección el contraste entre el negro de la caja y el marrón cálido del cuero.

Eso sí, al principio puede sentirse algo rígida, pero basta con unos días de uso para que se adapte cómodamente a la forma de tu muñeca y ofrezca un agarre estable. El cierre de hebilla clásico refuerza esa sensación de solidez.

En cuanto a dimensiones, además del generoso diámetro de la caja, el grosor de unos 11 mm le confiere solidez sin resultar excesivamente voluminoso: un buen equilibrio entre presencia y comodidad.

El diseño “fin de semana” al que alude Fossil se hace evidente en la personalidad marcada del reloj: un compañero perfecto para planes informales, escapadas de fin de semana o para quienes prefieren un toque urbano con carácter.

No hay que olvidar que, por el rango de precio en el que se mueve –alrededor de los 150 euros normalmente–, ofrece detalles premium como las funciones de cronógrafo, la carcasa resistente y la correa de piel auténtica. Es una inversión moderada.

Entre lo menos positivo, algunos usuarios mencionan que las correas oficiales de recambio pueden resultar algo caras y que el acabado PVD negro de la caja, con el tiempo, podría mostrar leves marcas si se usa con frecuencia en entornos rugosos. Sin embargo, estos aspectos quedan en un segundo plano comparados con la sensación de calidad y el valor añadido que aporta un reloj pensado para durar.