El regalo perfecto para mentes inquietas: horas de intriga, deducción y crímenes por resolver en un solo libro
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Si te gustan los pasatiempos, éste está de moda y ha dado la vuelta al mundo: acertijos, asesinatos y todo mezclado con la fórmula de los sudokus.
Seguro que has oído hablar de Murdoku, ese fenómeno que ha logrado unir el mundo de los sudokus con el suspense más clásico de las novelas de misterio. Es curioso cómo una idea tan sencilla puede enganchar tanto a gente que busca un reto mental diferente mientras intenta resolver un crimen. Estamos ante una segunda edición que promete mantenernos pegados al papel durante horas, dejando a un lado las pantallas por un rato.
Este pasatiempo funciona bajo una premisa que parece fácil al principio, pero que rápidamente se vuelve un desafío muy estimulante. El concepto consiste en colocar a los sospechosos en sus posiciones correspondientes dentro de una cuadrícula, siguiendo las reglas típicas donde cada personaje solo puede aparecer una vez por fila o columna. Todo está planteado para que la lógica sea tu principal arma.
Si quieres hacerte con tu copia, puedes conseguir la segunda edición de Murdoku en Amazon por 17 euros con envío Prime incluido. Es una cifra muy competitiva si valoramos las horas de entretenimiento que puede ofrecer este formato frente a otras alternativas más eficientes o digitales. Resulta una opción ideal para regalar o para disfrutar en esos ratos muertos donde nos apetece estrujarnos un poco el cerebro.
La ambientación es, probablemente, uno de los puntos que más llaman la atención de esta entrega, ya que utiliza una máquina del tiempo para enviarnos a cinco épocas distintas. Podrás visitar desde el antiguo Egipto hasta el Lejano Oeste o la Edad de Piedra, con escenarios a todo color que ayudan a situarse en la historia. Cada lugar trae consigo trampas y secretos propios que añaden variedad a la experiencia.
80 casos nuevos para el pasatiempo del momento
A lo largo del libro nos esperan 80 casos, todos ellos diseñados para que nuestra capacidad deductiva se ponga a prueba una vez más. La dificultad está pensada de manera progresiva, así que es perfecto tanto para quienes se inician en este tipo de juegos como para los que ya tienen experiencia previa. No es necesario ser un detective profesional, solo hace falta paciencia y ganas de atar cabos.
Lo interesante de este formato es que no nos limitamos a completar números, sino que cada asesinato nos cuenta una historia completa donde hay una víctima y varios sospechosos. Debemos descartar personajes hasta dar con el culpable, lo cual le da un giro narrativo a la mecánica habitual de los sudokus. Es un cambio de ritmo necesario que refresca mucho este género.
Otro detalle a destacar es cómo el diseño del libro permite que la lectura y el juego sean muy fluidos, sin que el formato llegue a saturar la vista. Las ilustraciones de cada época aportan ese toque visual que ayuda a conectar con el escenario, haciendo que cada reto se sienta como una aventura distinta. Además, el tamaño es perfecto para llevarlo en la mochila y jugar en cualquier parte.
Es cierto que este tipo de libros requieren dedicarles una atención especial, pero esa es precisamente su mayor virtud frente a otros pasatiempos. No es algo para hacer deprisa y corriendo, sino para tomarse un café y disfrutar resolviendo cada acertijo con calma. Al final, la satisfacción de completar un caso sin errores es una recompensa que engancha bastante.
Todo apunta a que Murdoku seguirá dando que hablar durante una buena temporada por su forma de mezclar ocio y lógica, el pasatiempo perfecto para la playa. Si buscabas algo que te obligara a pensar pero que fuera entretenido a la vez, aquí tienes una apuesta segura. Solo queda saber si tendrás la astucia necesaria para atrapar a los asesinos antes de que cambien el curso de la historia.
Comentarios