Rebajas de final de temporada: este convector calienta estancias de forma rápida, es programable y cuesta menos de 70 euros

Llegar a casa un día de esos que te calan los huesos y sentir ese abrazo de calorcito nada más cruzar la puerta es un placer que no tiene precio. Este convector de cristal de mil vatios está pensado precisamente para eso, calentando habitaciones de hasta diez metros cuadrados en un periquete y de forma muy eficiente. Su diseño en cristal templado con líneas tan cuidadas hace que no parezca el típico cacharro feo de calefacción, sino un objeto decorativo más de tu salón. Pues bien, la combinación de potencia y estilo es lo que hace que este modelo destaque sobre los radiadores de plástico de toda la vida.

Lo que realmente me ha ganado es que puedes controlarlo todo desde el móvil con la aplicación Tuya Smart, así que puedes encenderlo antes de salir del trabajo. Imagina que vas de camino a casa y quieres que el baño ya esté a buena temperatura cuando llegues para darte una ducha rápida. Al tener protección contra salpicaduras, es totalmente seguro ponerlo en zonas húmedas sin miedo a que se estropee por el vapor o alguna gota rebelde. Pues bien, sentir ese control total sobre el clima de tu hogar desde la palma de la mano es una comodidad que te cambia la rutina diaria.

Si te ronda la idea de preparar la casa para el frío, ahora mismo tienes este convector en MediaMarkt por menos de 70 euros cuando su precio habitual ronda los 130. Es una oferta temporal magnífica para llevarte un equipo con termostato regulable y dos niveles de potencia que te ayudan a no llevarte sustos con la factura de la luz. Al comprarlo por este importe te aseguras un sistema de aluminio de alta calidad que distribuye el calor de una manera muy homogénea por toda la estancia. Pues bien, es de esas compras inteligentes que amortizas en cuanto bajan las temperaturas de verdad.

La seguridad es algo que se han tomado muy en serio, incluyendo un sistema de bloqueo para niños que se activa dejando pulsado un botón tres segundos. Además, cuenta con una protección contra el sobrecalentamiento que detiene el aparato automáticamente si detecta que la temperatura sube más de la cuenta por cualquier motivo. Esto te da una tranquilidad enorme si decides dejarlo encendido mientras duermes o si tienes mascotas correteando por el pasillo. Pues bien, saber que el equipo se cuida solo y protege tu casa es fundamental para disfrutar de un confort sin ninguna preocupación extra.

Tus habitaciones más cálidas

El panel táctil con pantalla LED no solo es muy fácil de usar, sino que le da un toque moderno al conjunto que queda de lujo en cualquier rincón. Desde ahí puedes programar el temporizador las veinticuatro horas del día durante toda la semana, para que el calor se adapte a tus horarios y no al revés. Es genial poder despertarte con la habitación ya caldeada sin tener que levantarte de la cama a oscuras para darle al interruptor del radiador. Pues bien, esa automatización es la que te permite ahorrar energía al calentar solo cuando realmente estás aprovechando el espacio.

A pesar de toda la tecnología que lleva dentro, es un aparato sorprendentemente silencioso que no te va a molestar ni leyendo un libro ni viendo tu serie favorita. Al no usar ventiladores ruidosos, el aire caliente sube de forma natural creando un ambiente muy agradable y estable sin ruidos de fondo metálicos. Su peso ligero de poco más de cinco kilos hace que moverlo de una habitación a otra sea pan comido para cualquiera que necesite calor puntual. Pues bien, esa versatilidad para tenerlo con los pies incluidos o colgado en la pared con el soporte es un punto a favor.

El indicador luminoso de encendido es muy útil para saber de un vistazo si el equipo está trabajando o si ya ha llegado a la temperatura que habías marcado. Al usar un sistema de calefacción de aluminio, el calor se retiene mejor y se emite de forma constante, evitando esos picos de frío que suelen tener otros sistemas más básicos. Es un equipo que piensa en el confort a largo plazo, buscando que te sientas a gusto en tu propia casa sin importar el temporal que haga fuera. Pues bien, ver cómo sube el termómetro sin que el aparato apenas se note es la definición de un buen diseño.

Físicamente, el cristal templado es muy fácil de limpiar con un simple paño, por lo que siempre se verá como nuevo sin que el polvo se quede pegado. Los pies que vienen en la caja son estables y robustos, asegurando que el convector no se mueva de su sitio aunque lo pongas en una zona de mucho paso. Al ser un material tan resistente, aguanta el uso intenso de todo un invierno sin que los acabados pierdan ese brillo tan elegante del primer día. Pues bien, tener un equipo que aguanta el trote diario manteniendo su aspecto premium es algo que se agradece mucho con el tiempo.

Este convector de cristal por menos de setenta euros en MediaMarkt es una oportunidad de oro para mejorar el confort de tu hogar con estilo. Te llevas conectividad wifi, seguridad para niños y una eficiencia energética envidiable por casi la mitad de lo que suele costar normalmente. Aprovecha este descuento temporal para olvidarte del frío y disfruta de un ambiente cálido y programado a tu medida desde el primer minuto que lo instales. Disfrutarás de una calefacción silenciosa, moderna y totalmente bajo tu control que te hará ver el invierno de una forma mucho más acogedora.