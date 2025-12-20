Real Madrid - Sevilla: el último partido del año llega en pack con series, películas y documentales

El último partido del año para Real Madrid y Sevilla enfrente a ambos equipos, que no pasan su mejor momento.

El mapa del fútbol en televisión se ha convertido en un laberinto. En medio de este caos de derechos y plataformas, hay una certeza que se mantiene firme temporada tras temporada: el único lugar que te garantiza poder ver absolutamente todos los partidos de LaLiga EA Sports es Movistar Plus+.

Sin embargo, no todo el mundo necesita o puede permitirse el paquete premium, y en Movistar lo saben. Por eso, desde hace un tiempo, han abierto una puerta trasera, una especie de acceso VIP a precio de saldo que es, sin duda, una de las mejores noticias para los aficionados al deporte y al buen entretenimiento: una suscripción de solo 9,99 euros al mes.

Un plan que no solo te da acceso a un partidazo de LaLiga cada semana, sino que también despliega una alfombra roja de series y películas de primer nivel, algo que ahora, con la Navidad a la vuelta de la esquina, se vuelve especialmente tentador.

Real Madrid - Sevilla en Movistar Plus+ El partido de la jornada se juega en el Bernabéu entre dos equipos históricos que no pasan por su mejor momento de forma. Date de alta * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Este fin de semana se juega un Real Madrid - Sevilla FC en el Bernabéu, un duelo clásico con puntos cruciales en juego, y tú puedes verlo en directo por menos de lo que te cuesta un par de entradas de cine. Esa es exactamente la promesa de este plan.

No es una selección de partidos de segunda fila; cada jornada, Movistar elige uno de los encuentros más destacados para ofrecérselo a los suscriptores de este paquete.

Y no se queda ahí, porque también suelen incluir el partido más interesante de la Champions League por jornada. Es la solución perfecta para el aficionado que sigue LaLiga con interés pero que no necesita ver los diez partidos cada fin de semana, sino que se conforma con disfrutar del plato fuerte..

Mucho más que fútbol

Pero, ¿dónde está el truco? ¿Cuál es la diferencia entre esto y el paquete completo que ofrecen a los clientes de fibra y móvil? La clave está en el concepto y la flexibilidad. La suscripción de 9,99 euros es un servicio puramente de streaming, lo que se conoce como OTT.

Funciona exactamente igual que Netflix, HBO Max o Disney+: te das de alta por internet, te bajas la aplicación en tu Smart TV, en tu móvil, tablet o en un dispositivo como un Fire TV o un Chromecast, y listo.

No necesitas ser cliente de Movistar para nada más, no hay decodificador, no hay cables ni instalaciones, y lo más importante, no tienes permanencia. Si un mes no te interesa, te das de baja con un par de clics y santas pascuas.

Esta versión "ligera" de Movistar Plus+ es mucho más que fútbol. De hecho, si solo fuera por un partido a la semana, quizá no sería tan atractivo. Desbloqueas también todo el catálogo de producciones originales de Movistar, que se ha consolidado como una de las mejores factorías de ficción de España.

Hablamos de series del calibre de "La Mesías", "Antidisturbios" o "La Unidad", producciones que compiten de tú a tú con lo mejor que llega de Estados Unidos. Además, tienes acceso a un estreno de cine al día, documentales de prestigio y los canales exclusivos de la plataforma como #0. Básicamente, estás contratando un servicio de streaming premium que, como extra, te regala el mejor partido de LaLiga y Champions de la semana.

En un momento en el que el presupuesto para suscripciones empieza a ser un tema delicado en muchos hogares, esta propuesta de Movistar Plus+ se siente como un soplo de aire fresco.

Es una forma inteligente de probar la calidad de la plataforma, de disfrutar de contenido de altísimo nivel y de no renunciar a ver a los grandes equipos de nuestra liga sin tener que hacer una inversión desproporcionada.