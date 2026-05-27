El Rayo en la final de Conference: no es en abierto, pero puedes verlo por 9,99€ y te llevas Roland Garros

El Rayo juega hoy su primera final. Si la quieres ver, debes saber que no se retransmite en abierto en España.

Que el Rayo Vallecano haya llegado a la final de la Conference League es una auténtica gesta, y está fuera de toda duda. No solo está a su alcance levantar el primer título de su historia, sino que por el camino ha dado a España una quinta plaza para la próxima Champions, que no es poco.

El partido se disputa hoy miércoles a las 21.00 en Leipzig, Alemania, y enfrenta al equipo madrileño contra el Crystal Palace, un equipo que pese a ser de media tabla baja en la Premier League multiplica varias veces el presupuesto de los vallecanos.

La buena noticia es que hay final y que el Rayo la puede ganar, y la mala es que no se puede ver gratis en abierto. No la de RTVE ni ninguna otra cadena que todos podamos ver en la TDT, sino Movistar Plus, pero ojo, porque está el partido incluido en su plan de solo 9,99 euros.

Rayo Vallecano - Crystal Palace en Movistar Plus La final de la Conference League 2026 se emite en exclusiva en Movistar Plus en España, que además en su plan incluye cientos de contenidos extra. Por 9,99€ al mes * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Este plan es de los más baratos que tienen e incluye todas las series y películas de la plataforma y también deporte, no solo la final de la Conference League de la UEFA, sino todo Roland Garros y varios eventos más, así que si pagas el mes por esos escasos 10 euros vas a poder amortizarlo más que de sobra.

Otro evento deportivo fundamental del calendario que también emite Movistar Plus es el Giro de Italia, pero el combo es café para los muy cafeteros del multideporte, y es que Movistar lleva décadas apostando por el fútbol, el ciclismo, baloncesto y mucho más.

Para los que solo tienen interés en la final del Rayo Vallecano, cabe señalar que en la cobertura de Movistar Plus no solo está el partido, sino una excelente previa y un pospartido a la altura de una final europea, sea cual sea el resultado.

El plan de 9,99 euros no tiene permanencia y lo puedes cancelar cuando quieras, en cualquier momento. Tampoco tienes que pedir portabilidad de tu operadora ni nada parecido, ya que la suscripción funciona como la de cualquier otra plataforma de streaming que opere en España: fácil de entrar y fácil de salir.