Rafa Jódar - Zverev: cómo ver los cuartos de final de Roland Garros sin cambiar de operadora

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Rafa Jódar avanza rondas en Roland Garros, y hoy se la juega ante Zverev en el partido más difícil de todo el torneo.

El Roland Garros de 2026 está siendo bastante especial y...raro, ya que por primera vez en muchos años, prácticamente todos los favoritos están fuera del torneo, y eso va a permitir que algún tenista emergente lo gane por primera vez, y uno de los candidatos es español: Rafa Jódar.

El madrileño ha ido avanzando ronda a ronda en un torneo que históricamente siempre ha sido buen coto de caza para españoles, y hoy a las 15:00 se mide al alemán Zverev, partido que emite en directo y en exclusiva Movistar Plus, pero que puedes ver sin tener que cambiarte de operadora ni pedir portabilidad alguna.

Todo el torneo de Roland Garros se emite en el plan de 9,99 euros de Movistar Plus, el plan libre que no requiere de ningún compromiso y que funciona como otras plataformas de 'streming': te das de alta, pagas y si en algún momento no te interesa, te das de baja y ya está.

* Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Además de torneos como Roland Garros, incluye también el Giro de Italia y otros campeonatos multideporte, y seguramente incluya Wimbledon llegado el momento. No solo eso, sino que tiene un amplísimo catálogo de series y películas.

Por este precio no hay actualmente nada mejor, sobre todo porque ninguna otra plataforma mete tanto deporte y géneros como programas de TV y documentales en un plan sin permanencia ni compromiso.

A partir de cuartos de final empieza la cuesta arriba

Llegar a cuartos de final de un Grand Slam tan exigente como Roland Garros no es fácil, y no lo es para nadie, tampoco para Jódar. El de Leganés ha tenido que luchar y sufrir ronda a ronda, pero ahora es cuando más complicadas se ponen las cosas.

Tanto los cuartos contra Zverev como las potenciales semifinales y la final tienen una pinta aún más dura, cuarta arriba total hasta alzar el título, y eso que los grandes tenistas históricos no están presentes en el torneo, como

tampoco lo está Carlos Alcaraz, que en condiciones normales sería el máximo favorito.

Esta dificultad a pesar de las ausencias pone en relieve lo difícil que es ganar un solo torneo como este, más aún encadenar una racha de triunfos como la que mantuvo Rafa Nadal desde hace décadas.