Que la IA trabaje para ti: esta grabadora resume y sintetiza reuniones de forma autónoma

Quizá creas que una grabadora es algo desfasado a día de hoy, pero este dispositivo no solo graba, sino que traduce de manera nativa.

Tomar apuntes a toda velocidad en una conferencia o intentar cazar cada palabra en una reunión importante suele acabar en un dolor de muñeca tremendo. Al final, por mucho que te esfuerces, siempre te dejas algún detalle crucial por el camino o interpretas mal una frase apuntada con prisas. Es la típica situación frustrante que te obliga a perder horas repasando un audio borroso grabado de mala manera con el teléfono móvil.

Por suerte, los dispositivos de bolsillo han avanzado una barbaridad para convertirse en verdaderos asistentes de oficina que te quitan de encima el trabajo pesado. Se acabaron aquellos tiempos de pasar tardes enteras transcribiendo textos de forma manual mientras le dabas al botón de pausa cada tres segundos. Ahora la tecnología se encarga de estructurar tus pensamientos en un instante para que tú solo tengas que preocuparte de lo importante.

Pues bien, la grabadora Owlotech Magnus está disponible ahora mismo en PcComponentes por menos de 70 euros. Es un momento fantástico para hacerse con ella porque cuenta con un descuento del 22% respecto a su coste habitual en la tienda. Un precio de derribo para un aparato inteligente que te va a ahorrar muchísimo tiempo en tus tareas diarias.

La gran magia de este pequeño accesorio radica en su capacidad para transformar cualquier conversación en texto limpio con una precisión superior al 98%. No se limita a registrar el sonido, sino que analiza el contenido de manera inteligente para estructurarlo de forma clara. Al terminar una sesión, el propio sistema es capaz de generar mapas mentales y resúmenes estructurados para que captes la idea principal de un solo vistazo.

Como un traductor personal en tu bolsillo

En su interior esconde una memoria de 64 GB que ofrece espacio de sobra para almacenar proyectos larguísimos sin agobios de espacio. Además, su batería de polímero de litio rinde de manera espectacular, alcanzando hasta 85 horas de autonomía de grabación continua. Olvídate por completo de tener que ir borrando archivos antiguos antes de entrar a una clase o a una conferencia importante.

Físicamente es un artículo de lo más discreto y elegante gracias a un cuerpo fabricado en aleación de aluminio que apenas pesa 54 gramos. Su grosor es tan fino que puedes llevarla en el bolsillo de la camisa sin enterarte de que la tienes encima. Soporta temperaturas de funcionamiento que van desde los -5 ºC hasta los 40 ºC, aguantando el trote diario perfectamente.

La conectividad es otro punto fuerte, ya que incorpora Bluetooth 5.3 para enlazarse de forma rápida con la aplicación móvil en tu teléfono. Desde esa herramienta gestionas los archivos cómodamente y decides cómo exportar tus audios en formato MP3 hacia plataformas compatibles con Windows, Linux o iOS. Todo está pensado para que la descarga de datos se realice en pocos segundos.

Por si fuera poco, el paquete incluye un año entero de suscripción gratuita a las funciones avanzadas para que las exprimas al máximo. Al terminar ese periodo, puedes decidir si mantienes el plan de pago o pasas a la modalidad gratuita, que te regala hasta 400 minutos mensuales. Viene además con un sistema de carga inalámbrica muy cómodo que llena la batería en menos de una hora.

Invertir en una herramienta con esta tecnología te permite centrar toda tu atención en la conversación sabiendo que el documento final quedará perfecto. Es ideal para estudiantes que no quieren perderse nada o profesionales que encadenan citas de trabajo a lo largo de la semana. Un dispositivo ligero, muy duradero y con un rendimiento magnífico que te facilita la vida desde el primer día.