Que el frío no te sorprenda en casa: este calefactor es barato, silencioso y parece de diseño

El frío está a la vuelta de la esquina, y si no quieres que te pille en fuera de juego, harías bien en valorar hacerte con un calefactor nuevo.

Cuando el frío comienza a llamar a la puerta, no hay nada mejor que contar con una solución de calefacción que sea potente, segura y, sobre todo, inteligente. El Cecotec Ready Warm 10000 Smart Ceramic se presenta como el aliado perfecto para hacer frente a las bajas temperaturas. Su diseño vertical y su avanzada tecnología cerámica lo diferencian de los calefactores tradicionales, aportando calidez con estilo.

Este modelo no es un calefactor cualquiera; está diseñado para ofrecer una experiencia de usuario cómoda y eficiente. Su construcción vertical (VerticalDesign) le otorga una gran estabilidad y permite que su ligero peso de solo 2,68 kg sea fácilmente manejable. Además, su tecnología Warm Space le permite calentar de manera eficaz estancias de hasta 22 metros cuadrados.

Calefactor Ready Warm 10000 Cecotec

Lo mejor es que la eficiencia y la tecnología no suponen un gran gasto. En estos momentos, puedes encontrar el Cecotec Ready Warm 10000 Smart Ceramic en PcComponentes con un precio muy atractivo, por menos de 44 euros. Esta es una gran oportunidad para equipar tu hogar u oficina con un sistema de calefacción moderno y potente, optimizando tu presupuesto.

La potencia del Ready Warm 10000 Smart es destacable, alcanzando los 2200 W en su modo Turbo, ideal para calentar una habitación rápidamente. Sin embargo, gracias a su termostato regulable, también puedes seleccionar el modo Eco, que funciona a 1200 W, permitiéndote optimizar el consumo de energía una vez alcanzada la temperatura deseada y manteniendo un calor suave.

Regula su potencia automáticamente

Uno de sus grandes atractivos es la Ceramic Technology, un sistema que proporciona mayor seguridad y eficiencia. Esta tecnología de PTC (Coeficiente de Temperatura Positivo) autorregula automáticamente la potencia de salida a medida que la temperatura aumenta, evitando el sobrecalentamiento y distribuyendo el calor de manera más uniforme y veloz. Es un calor inteligente y dirigido justo donde lo necesitas.

La versatilidad está garantizada con sus tres modos de funcionamiento: Eco (1200 W) y Turbo (2200 W) para calentar, y el modo Cool (función ventilador). Este último modo permite utilizar el dispositivo durante todo el año, funcionando como un potente ventilador para mover el aire en los meses más cálidos, maximizando así su utilidad. Es una inversión para todas las estaciones.

El control es intuitivo y se puede gestionar tanto desde su pantalla LED SmartControl como con el práctico mando a distancia que incluye. Además, cuenta con la función Warm Timer, un temporizador programable de hasta 8 horas, transcurridas las cuales el calefactor se apagará de forma automática. Esto permite calentar la estancia antes de acostarte o al levantarte, sin preocuparte de apagarlo manualmente.

La seguridad es una prioridad absoluta para Cecotec. El calefactor incorpora el Overprotect System, que lo apaga automáticamente en caso de sobrecalentamiento. Además, el Tip-over safety system es un sensor antivuelco que detiene el funcionamiento si el aparato se desplaza a una posición inusual o se cae, garantizando la tranquilidad en hogares con niños o mascotas.

Para un ambiente agradable y limpio, el Ready Warm 10000 integra la tecnología OnlySilence, que mantiene el ruido a solo 30 dB, similar al de un susurro. Y para alargar su vida útil, cuenta con un filtro de partículas de polvo que atrapa micropartículas, manteniendo limpios y en buen estado todos los componentes internos. Además, el mango ergonómico (EasyGo) facilita su transporte por la casa.

FAQ

1. ¿Qué modos de funcionamiento tiene el Cecotec Ready Warm 10000 Smart Ceramic? El calefactor ofrece tres modos de funcionamiento: Eco (1200 W) y Turbo (2200 W) para calefacción, y el modo Cool que funciona como un ventilador para los meses de verano.

2. ¿Qué significa la Ceramic Technology? Es una tecnología de PTC (Coeficiente de Temperatura Positivo) que permite al calefactor autorregular su potencia de salida según la temperatura ambiente. Esto mejora la eficiencia, distribuye el calor rápidamente y proporciona mayor seguridad ante el sobrecalentamiento.

3. ¿Qué funciones de seguridad incorpora el calefactor? Incluye el Overprotect System (apagado automático por sobrecalentamiento) y el Tip-over safety system (sensor antivuelco), que lo detiene si se cae. Además, tiene una rejilla de seguridad que impide el acceso a su interior.

4. ¿Puedo programar el apagado del calefactor? Sí, el calefactor cuenta con la función Warm Timer, un temporizador programable que permite establecer un tiempo de funcionamiento de hasta 8 horas. Una vez transcurrido este tiempo, el aparato se apaga automáticamente.

5. ¿Qué tan silencioso es el Ready Warm 10000? Gracias a su tecnología OnlySilence, el calefactor funciona de manera muy discreta, generando un nivel de ruido de tan solo 30 dB. Esto lo hace ideal para usarlo en dormitorios u oficinas sin causar molestias.