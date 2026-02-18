¿Qué Atleti veremos hoy? La Champions vuelve y verla en directo es más barato de lo que crees

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El rendimiento reciente del Atlético de Madrid es, cuanto menos, errático, con grandes victorias en Copa del Rey y grandes derrotas en LaLiga, aunque está por ver cuál va a ser su rendimiento ahora que se reanuda la Champions.

En el partido de hoy ante el Brujas van a tener que demostrar que pueden ser mucho más consistentes en la máxima competición continental, que como siempre, puede verse en vivo y en directo, aunque en España solo se puede ver en Movistar Plus+. Eso sí, esta vez no necesitas tener el plan de 150 euros, sino que te vale el modelo de suscripción 'lite' de solo 9,99 euros al mes.

Brujas - Atlético de Madrid Este partido puede sellar la suerte de estos dos equipos en Champions...o no, pero podrás verlo en directo. Darte de alta en Movistar Plus+ * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Esta suscripción no tiene permanencia, y puedes darte de alta independientemente de la operadora a la que pertenezcas.

Este partido se corresponde al playoff que deben jugar entre ellos los equipos que no se metieron en el top 8 de la fase liga de la Champions, que en este nuevo formato tienen una eliminatoria extra como "castigo".

Dos partidos más no son baladí, y es que a estas alturas de la temporada las piernas comienzan a pesar un poco más, con una durísima acumulación de dos partidos semanales durante varios meses, algo que puede terminar pasando factura a largo plazo, a final de temporada.

Por ahora no parece que los del Cholo Simeone estén flaqueando, al menos no en lo físico, aunque en los últimos dos partidos ligueros –contra el Betis y el Rayo– si que los resultados han sido aciagos.

La vuelta de este partido quedará por jugarse aún, así que pase lo que pase hoy en Bélgica, el Atlético de Madrid aún tendrá la oportunidad de enmendarlo o terminar de sellarlo la próxima semana en casa, en el Metropolitano.

Hay que recalcar que el Brujas no es un equipo cualquiera, sino que acumula ya muy buenas actuaciones en competiciones europeas en las últimas temporadas, y por supuesto en la liga local.