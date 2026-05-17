Lo pruebas y no hay vuelta atrás: un monitor panorámico así merece lo que cuesta y mucho más

Un buen monitor es esencial para disfrutar de tus juegos favoritos, y éste de PcComponentes es bueno, bonito y ahora más barato con un descuento.

Hay veces que uno se queda mirando el escritorio y siente que le falta algo de espacio para trabajar o para viciarse en condiciones. Un monitor ultrapanorámico cambia por completo la perspectiva de lo que tienes delante, especialmente cuando pasas de un panel plano tradicional a una curva que te envuelve. Este modelo de PcCom está pensado justamente para esos usuarios que quieren dar un salto de calidad importante sin tener que pedir un préstamo al banco.

La primera vez que te sientas frente a una pantalla de 34 pulgadas con ese formato 21:9 te das cuenta de que no hay vuelta atrás. Tienes sitio de sobra para abrir tres ventanas a la vez o para disfrutar de unos paisajes en tus juegos que antes simplemente quedaban fuera de tu vista. La sensación de inmersión es una de las cosas más potentes que ofrece este periférico, ya que ocupa casi toda tu visión periférica de forma muy fluida.

Si te interesa renovar tu setup, ahora mismo lo tienes disponible por 219 euros en PcComponentes, una cifra bastante competitiva para lo que ofrece. Por ese dinero te llevas un panel con resolución de 3440 x 1440 píxeles, lo que significa que la nitidez está asegurada en cada rincón. Es una de esas compras que se notan desde el primer minuto, sobre todo si vienes de una resolución estándar que ya se te quedaba algo corta.

Lo que más me ha llamado la atención es la velocidad que alcanza, porque llegar a los 180 Hz en un monitor de este tamaño no es algo tan habitual. Gracias a eso, las transiciones de imagen son suaves como la seda, eliminando esos molestos rastros que a veces dejan los movimientos rápidos. Si te gusta jugar a títulos de acción o simuladores de conducción, vas a notar que todo fluye con una precisión que antes te parecía inalcanzable.

Compatible con el estándar VESA

El panel es de tipo Fast VA, lo que se traduce en unos negros muy intensos que hacen que las películas luzcan de escándalo. A diferencia de otras tecnologías, aquí los contrastes están muy bien definidos, con una relación de 10.000.000:1 que ayuda a ver detalles en las sombras que otros monitores emborronan. Además, cubre el 130% del espacio de color sRGB, por lo que si te dedicas a editar fotos o vídeos, los tonos serán muy vibrantes.

Hablando de la parte física, el soporte es una maravilla porque te permite ajustar la altura a tu gusto de manera muy sencilla. No hay nada peor que acabar con dolor de cuello por tener la pantalla demasiado baja, así que poder subirla o bajarla unos milímetros es un punto a favor. Si prefieres dejar la mesa limpia, siempre puedes usar un brazo articulado gracias a su compatibilidad con el estándar VESA de 75 x 75.

En la parte trasera encontramos conectividad de sobra para no tener que estar conectando y desconectando cables cada dos por tres. Viene con dos puertos HDMI 2.1 y otros dos DisplayPort 1.4, lo que te permite tener el PC y otros dispositivos conectados al mismo tiempo. Es ideal para quienes usamos el monitor tanto para trabajar durante el día como para desconectar por la noche con alguna partida rápida.

Otro detalle que se agradece es que cuida bastante la vista, incorporando un filtro de luz azul para esas jornadas maratonianas frente a los píxeles. A veces nos olvidamos de que pasamos ocho o diez horas mirando un panel, y tener estas pequeñas ayudas tecnológicas evita que acabes con los ojos como platos. El HDR también aporta ese extra de brillo que hace que el contenido multimedia gane mucha fuerza visual en cualquier momento.

Total, que si buscas una pantalla grande, rápida y que se vea de cine, este equipo es una de las opciones más sólidas que vas a encontrar ahora mismo. Cumple con todo lo que se le puede pedir a un monitor de gama media-alta sin disparar el presupuesto de forma exagerada. Al final se trata de disfrutar más de lo que haces, ya sea currando o jugando, y con esta curva la experiencia gana muchísimos puntos.