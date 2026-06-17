El Prime Day se adelanta: los Echo Dot con Alexa ya están rebajados

A pocos días de que empiece el Prime Day, Amazon ya ha rebajado uno de los dispositivos que suele arrasar.

Amazon ha anunciado las fechas del Prime Day, que celebrará entre el 23 y el 26 de este mes de junio, cuatro días que, como siempre, vendrán plagados de oferta. No obstante y, como siempre también, muchos de los descuentos se han adelantado ya, entre ellos los que afectan a dispositivos de la propia tienda.

Los Echo, sus altavoces con Alexa, son siempre de los más vendidos cuando bajan de precio, y no han esperado a que empiece la campaña propiamente dicha, sino que están ya en oferta. Por ejemplo, el Echo Dot está por solo 29,99 euros.

Es el modelo más asequible de todos, ideal para escuchar música o para controlar la 'Smart Home' sin tener que soltar demasiado dinero.

Amazon Echo Dot (5ª generación) Cómpralo en AliExpress

Amazon La nueva generación del altavoz inteligente más vendido de Amazon llega con un diseño renovado con forma esférica. Esta nueva apariencia también ha optimizado la amplificación del sonido, que ahora se distribuye mejor.

Por ejemplo, si no tienes Alexa en casa aún, es un buen primer paso. Luego puedes ir añadiendo dispositivos para controlar por voz, como bombillas, enchufes o robot aspiradores, si es que no lo tienes ya.

La barrera de entrada de precio ha ido bajando poco a poco, y al fin y al cabo, Alexa es el asistente más popular de todos precisamente a que el precio de los Echo siempre baja en Prime Day y Black Friday.

Mucho más que un altavoz, mucho más que un mando para la 'smart home'

Este altavoz inteligente, que ya cuenta con varias generaciones en el mercado, destaca por un diseño esférico "tipo pelota" y compacto que facilita su colocación en cualquier estancia de la vivienda, ya sea una mesita de noche, la encimera de la cocina o una estantería en el salón. Para un usuario interesado en dar sus primeros pasos en una 'smart home', funciona como un centro de control.

La utilidad del dispositivo en el día a día va más allá de encender o apagar las luces. Su integración con el asistente virtual Alexa permite programar rutinas automatizadas, consultar la previsión meteorológica, revisar la agenda o establecer recordatorios y alarmas con sencillez. En el entorno familiar, el altavoz se adapta bien a las dinámicas con niños, ya que ofrece funciones de control parental, herramientas para resolver dudas escolares de forma interactiva y juegos educativos por voz.

Además, puede utilizarse como un sistema de intercomunicación entre diferentes habitaciones de la casa, lo que agiliza los avisos domésticos sin necesidad de desplazarse por la vivienda.

Ofrece una calidad de sonido buena y suficiente, sin llegar a ser sonido 'premium' como en el caso de sus hermanos mayores. Es una herramienta práctica para escuchar música a través de los principales servicios de 'streaming', así como sintonizar emisoras de radio en directo o reproducir 'podcasts'.

El control del volumen y la reproducción se puede gestionar tanto por voz como a través de los botones físicos situados en la parte superior del chasis, que también incluye un botón dedicado a desconectar electrónicamente los micrófonos para preservar la privacidad.

Otra de las aplicaciones habituales de este modelo se encuentra en los dormitorios durante las horas de descanso. Muchos usuarios lo utilizan para reproducir ruido blanco, sonidos de la naturaleza o lluvia relajante, opciones que ayudan a conciliar el sueño tanto a adultos como a bebés. Al contar con un temporizador integrado, es posible programar el apagado automático del audio para que no permanezca activo durante toda la noche.