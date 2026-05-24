Piso pequeño y ropa por tender: este tendedero vertical exprime al máximo el espacio

Olvídate de tener tu ropa tendida en cualquier parte, o que tu tendedero de siempre ocupe medio salón; éste es top y además muy barato.

Hacer la colada en los meses más fríos o en pisos donde el espacio escasea se convierte a veces en una especie de juego de tetris bastante molesto. Vas colgando camisas por las puertas, las sábanas acaban encima de las sillas del comedor y el salón termina pareciendo una cueva húmeda. Es el clásico drama doméstico que todos hemos sufrido alguna vez en casa.

Por suerte, los diseños de los accesorios para el hogar han ido cambiando mucho para intentar ponernos las cosas un poco más fáciles en el día a día. Un tendedero clásico de los de toda la vida ocupa un pasillo entero y te obliga a esquivarla continuamente cada vez que intentas cruzar de la cocina a la habitación.

Pues bien, este modelo vertical de 4 niveles se vende en AliExpress por poco más de 20 euros, una inversión bajísima para el alivio que supone. Lo mejor de todo es que cuenta con envío rápido desde España, por lo que te olvidas de esperas eternas y lo tienes listo en casa en un abrir y cerrar de ojos.

La gran ventaja de este invento es que crece hacia arriba y no hacia los lados, aprovechando el espacio vertical de cualquier rincón de la vivienda. Cuenta con cuatro bandejas independientes que puedes ir desplegando según la cantidad de prendas que tengas acumuladas en el cesto de la lavadora. Si un día solo pones una carga pequeña, abres la mitad y listo.

Jubila a tu tendedor clásico

A los lados incluye un par de alas supletorias pensadas para colgar perchas directamente, lo que viene de perlas para que los vestidos o las chaquetas se sequen sin arrugas. En total, sumando los ganchos laterales, dispones de catorce huecos extra para esas prendas delicadas que prefieres no pinchar con pinzas.

A pesar de ser un mueble ligero que apenas abulta cuando está cerrado, la estructura aguanta perfectamente hasta 26 kg de peso en total. Las varillas de soporte están reforzadas con metal y plástico de buena calidad para evitar que se tambalee cuando pones toallas húmedas en la parte superior.

En cuanto a las dimensiones, alcanza los 170 cm de alto por 77 cm de ancho, un tamaño muy equilibrado para colocarlo en la terraza, en el baño o junto a una ventana. Trae unas ruedas muy útiles en la base para que puedas moverlo de un sitio a otro sin esfuerzo, incluso si está completamente cargado de ropa.

El montaje es otro punto a favor, ya que en el paquete vienen incluidos los accesorios necesarios y se tarda unos 10 minutos en tenerlo armado. Las instrucciones son bastante claras y no hace falta ser un manitas experto para encajar los tubos de acero inoxidable en su sitio.

Cuando la ropa ya está seca y guardada en el armario, el mueble se pliega por completo de forma compacta para guardarlo detrás de una puerta. Es una solución fantástica para olvidarte de los tendederos enormes que destrozan la estética del salón y ganar un poco de comodidad en las tareas diarias.