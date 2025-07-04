He dicho adiós a Google: este buscador IA es mejor que ChatGPT y me ha convencido para pagar por él
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Si eres o has sido usuario habitual de Google, seguramente lo has notado: la calidad de los resultados de búsqueda es ya mucho peor que antes, con toneladas de publicidad y enlaces patrocinados, además de todo tipo de elementos que han ido metiendo prácticamente con calzador y que hace difícil encontrar lo que estás buscando.
No hay escasez de opciones alternativas, como DuckDuckGo o Kagi, entre otras, pero de todas las que he probado cada vez uso más una en particular: Perplexity AI, una de las empresas de inteligencia artificial más top del sector, hasta el punto en el que se rumorea que podría ser comprada por Apple.
Uso Perplexity Pro, ya que encontré una oferta que hace que el plan anual cueste 3-4 euros, dependiendo del momento. Me la jugué pensando que, de salir mal, solo perdería unos pocos euros a cambio de una herramienta inútil, pero me ha salido bastante bien y ahora la uso a diario.
La rebaja viene de G2A, una web conocida por todos los gamers, dedicada a vender claves que luego puedes canjear a cambio de juegos o suscripciones digitales. En esta última categoría es en la que entraría Perplexity.
Una vez que hayas comprado la clave, debes canjearla en tu propia cuenta de Perplexity, que debes crear por separado, como harías con una clave para descargar un videojuego, por ejemplo.
Una opción más completa que otras IA como ChatGPT
No deja de ser una herramienta similar a otras que todos conocemos, como Gemini o ChatGPT, pero más centrada en actuar como buscador. Eso sí, te permite lanzarle 'prompts' como a cualquier otra Inteligencia Artificial, y te responde como lo haría ChatGPT.
De hecho, una de sus funciones más útiles es que puedes elegir qué modelo de lenguaje quieres usar, entre GPT, Gemini, Claude y otros, incluido uno propio de Perplexity que también funciona bastante bien.
El plan Pro no solo incluye las suficientes interacciones diarias como para que no tengas que preocuparte por tocar techo, sino que además te permite generar imágenes de forma ilimitada, usar el modo investigación profunda cuantas veces quieras y hasta usar 'mods' de compras o de viajes.