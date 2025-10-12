PcComponentes ultima sus Días Naranjas con este robot aspirador de Xiaomi que también friega por menos de 80 euros

Los expertos ahorradores ya tienen la vista puesta en noviembre, el mes de las compras por excelencia, gracias a la celebración del Black Friday. Sin embargo, no hay que esperar hasta el Viernes Negro para encontrar buenas ofertas y así lo han demostrado en PcComponentes, donde encontramos la PS5 por menos de 400 euros, entre otros chollos.

Esto se debe a que el ecommerce ha celebrado sus Días Naranjas, una de sus principales campañas que termina el 12 de octubre. Sí, como lees: quedan horas para que estos ofertones se esfumen y si quieres que te diga cual merece la pena aprovechar, atento: el robo aspirador Vacuum E12 con función fregado, de Xiaomi, está al 60%: hoy te lo llevas por menos de 80 euros.

Xiaomi Robot Vacuum E12 Xiaomi

Normalmente, este dispositivo de limpieza tiene un precio de 199 euros, pero ahora PcComponentes lo rebaja 120 euros. Eso sí, solo quedan unas horas para disfrutar de este precio irresistible.

Merece la pena, ya que una mínima inversión nos ayudará a tener el suelo siempre impecable, gracias al trabajo autónomo de este robot. Y, lo mejor de todo es que, además de aspirar, también friega.

Un todoterreno a precio imbatible

Este robot es capaz de transformar la rutina de limpieza por completo. Su diseño sorprendentemente delgado llama la atención, permitiéndole deslizarse sin esfuerzo bajo la cama, el sofá y otros muebles bajos donde antes se acumulaba el polvo inaccesible.

Su puesta en marcha es sencilla e intuitiva: basta con pulsar un botón y, en cuestión de segundos, inicia un metódico recorrido en forma de "S" por toda la habitación, asegurándose de no dejar ni un solo rincón sin aspirar. El sonido, mucho más suave y discreto de lo que pensaba, permite tenerlo funcionando incluso mientras ves una película o trabajas desde casa sin que resulte molesto.

La inteligencia con la que navega es, sin duda, su punto fuerte. A diferencia de otros robots que chocan constantemente contra los muebles, el E12 se mueve con una precisión envidiable. Gracias a sus sensores infrarrojos anticolisión, esquiva las patas de las sillas y los obstáculos, y sus sensores anticaída le impiden caerse, si dispones de escaleras.

Las transiciones entre distintos tipos de suelos son suaves, pasando de la alfombra al parquet sin atascarse y ajustando automáticamente la succión para ser igual de eficaz en ambas superficies. Después de cada uso, vaciar el depósito de 600 ml es un proceso limpio y rápido, confirmando la impresionante cantidad de polvo y pelusas que recoge en cada sesión.

La autonomía de sus baterías de litio le permite limpiar toda la casa de tres habitaciones en una sola carga, regresando de forma autónoma a su base para hibernar hasta la siguiente sesión. La limpieza profunda que realiza a diario reduce drásticamente el polvo en el ambiente y ha mantenido los suelos impecables.