Los patinetes eléctricos no son solo para el asfalto: la tracción de este modelo lo hace perfecto para conducir por tierra

Si moverte por la ciudad te pide algo más que un patinete básico, este modelo está pensado para ti. Con tracción total y doble suspensión, se adapta incluso fuera del asfalto.

No todos los patinetes están pensados para trayectos cortos ni para moverse solo por aceras perfectamente asfaltadas. Si lo tuyo es cruzar zonas irregulares, recorrer distancias largas o quieres un vehículo eléctrico que no se quede corto cuando le exiges un poco más, es hora de mirar alternativas más robustas. No hablamos de motos ni de grandes scooters, sino de patinetes preparados para algo más que el día a día urbano.

Uno de esos modelos es el Bongo V55 2x2 Connected, que se desmarca claramente del concepto clásico de patinete. Este modelo incorpora tracción en ambas ruedas, motores duales y una batería de larga duración que lo hacen ideal para quienes no siempre siguen el camino más fácil. Es un tipo de vehículo que no duda en abandonar el carril bici si la situación lo requiere.

Actualmente, se puede conseguir por 658,90 euros en la tienda oficial de Cecotec. Su propuesta se basa en una combinación poco común: potencia real, buena autonomía y conexión inteligente, todo dentro del marco legal vigente. Veamos por qué puede ser una opción interesante si te desplazas tanto por ciudad como por zonas menos urbanizadas.

Bongo V55 2x2 Connected Patinete eléctrico con doble motor, tracción total, suspensión delantera y trasera, y conectividad por app. Ideal para trayectos urbanos y terrenos irregulares.



Un patinete con fuerza de verdad



Aunque muchos patinetes prometen potencia, pocos cumplen realmente en condiciones exigentes. El Bongo V55 2x2 equipa dos motores de 800W, ofreciendo una tracción total que se nota sobre todo al subir cuestas, circular sobre terrenos irregulares o al evitar que el motor patine en superficies más complicadas.

A diferencia de los modelos de tracción trasera, aquí la fuerza se reparte entre ambas ruedas, lo que mejora el agarre, la estabilidad y la seguridad en movimiento. Esto se traduce en una conducción más cómoda y con menos sobresaltos, especialmente en firmes deteriorados o zonas sin asfaltar.

Además, cuenta con suspensión delantera y trasera, lo que ayuda a absorber las vibraciones de los baches y a suavizar el trayecto en general. Si a eso le sumamos un sistema de iluminación completo (con luces delanteras dobles, intermitentes y reflectantes), la visibilidad y la seguridad están bastante bien cubiertas, incluso en zonas con poca luz.

Pensado para trayectos largos (y no tan planos)



Uno de los aspectos más valorados de este modelo es su autonomía, que puede llegar hasta los 55 kilómetros gracias a una batería de 48V y 12,5Ah. Lejos de ser una cifra teórica, muchos usuarios aseguran que con un uso combinado puede recorrer fácilmente distancias amplias sin tener que cargarlo cada día.

Eso lo convierte en un patinete especialmente práctico para quienes hacen trayectos diarios largos, o para quienes combinan trabajo y ocio en un mismo vehículo. Si lo usas exclusivamente por ciudad, es posible que no necesites cargarlo más de un par de veces por semana, lo que añade comodidad al uso habitual.

Las ruedas sin cámara de 10 pulgadas también son un punto a favor. Resisten mejor los pinchazos y ofrecen más estabilidad, algo fundamental si el terreno no siempre es uniforme. Combinadas con la doble suspensión y el sistema de freno de disco + e-ABS regenerativo, consiguen una experiencia de conducción más segura, fluida y agradable en todo tipo de rutas.

Otro punto importante: cuenta con la homologación oficial de la DGT, lo que garantiza que cumple con la normativa actual y que seguirá siendo legal en el futuro próximo. Esto, sumado a sus prestaciones, lo convierte en una apuesta fiable para quienes quieren un patinete eléctrico que no se quede corto a la primera de cambio.