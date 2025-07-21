Este patinete eléctrico es más barato que un móvil: cuesta 159 euros

Si te mueves en patinete o quieres uno que sea barato y te dé el apaño, Amazon lo tiene.

En los últimos años, las ciudades han cambiado su ritmo y su paisaje. Cada vez hay más gente que opta por moverse de otra manera: sobre dos ruedas, y no precisamente en bicicleta tradicional. El patinete eléctrico se ha convertido en el medio de transporte favorito de miles de personas que quieren llegar rápido al trabajo, a clase, y además es que hay modelos que son tan baratos que es para no pensárselo e intentarlo.

Sí, ahora hay que tener seguro obligatorio y cumplir con unas cuantas normas nuevas, pero eso no ha frenado el auge de estos vehículos: cada día se ven más circulando por carriles bici, aceras anchas y hasta por pequeños callejones donde el coche ni se plantea entrar.

En este contexto, el Cecotec Bongo D20E Connected es una apuesta poco arriesgada, y es que cuesta solo 159 euros ahora mismo en Amazon. Si no te gusta la experiencia, siempre puedes deshacerte de él y recuperar casi toda la inversión, si no toda.

El envío te sale gratis a cualquier parte de España tanto si tienes cuenta Prime como si no, y así es en prácticamente todos los pedidos a Amazon de 35 euros o más.

20 km de autonomía y buena potencia

Es perfecto para los que quieren algo sencillo, que funcione bien para trayectos urbanos cortos y que no cueste un dineral. Al contrario que otros modelos con autonomía de carreras largas, el D20E va directo al grano: ofrece lo justo y necesario para moverse rápido, cómodo y —lo más importante— con la tranquilidad de que vas a llegar bien y sin sustos.

El mayor reclamo de este patinete es, sin duda, su funcionamiento enfocado al día a día urbano. La autonomía, de unos 20 km, puede parecer limitada si la comparas con algunos modelos más caros, pero es más que suficiente para la mayoría de trayectos cotidianos: ir y volver al trabajo, a la universidad, o encadenar un par de recados por el centro sin quedarse tirado.

Además, esa cifra es realista, porque la marca no promete lo imposible: si pesas poco y tiras de modo eco, llegarás sin problemas al extremo de los 20 km, y si te gusta ir rápido y no escatimas en acelerones, tienes margen para no preocuparte si un día se alarga la ruta. Cargarlo es fácil y rápido: en poco más de cuatro horas vuelves a tener la batería llena para enfrentarte a una nueva jornada.

Otro de los puntos fuertes del Bongo D20E Connected es su motor de 350 W de potencia nominal, suficiente para arrancar con energía en semáforos, subir cuestas medianamente exigentes y mantener los 25 km/h máximos permitidos por ley.

No es el patinete más cañero, pero lo compensa con una entrega de potencia suave, controlada y que no asusta ni a los que se suben por primera vez a uno de estos bichos. La aceleración es progresiva y el manejo es muy intuitivo: giras el manillar, aceleras con el pulgar y, cuando hace falta, frenas con un disco trasero que responde rápido incluso en mojado.

La conectividad es otro detalle que suma puntos. Gracias a la app compatible, puedes ver desde el móvil parámetros como la velocidad, el estado de la batería, los kilómetros recorridos o incluso cambiar entre los distintos modos de conducción.

Es una función que parece menor, pero para quien quiere controlar su consumo, planificar rutas o simplemente curiosear estadísticas, es un plus que muchos agradecen. Además, puedes bloquear el patinete desde la propia app, lo que añade un grado extra de seguridad cuando lo dejas aparcado para entrar a una tienda o a clase.