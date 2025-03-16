Este es el partido de LaLiga que Movistar Plus+ televisa hoy en su plan más barato

Movistar Plus+ emite para todos sus suscriptores un partido de LaLiga todas las semanas, incluso en el plan de 9,99 euros.

La temporada se acerca a los meses más importantes del año, los de abril y mayo, en los que se deciden y terminan de cerrar los títulos y clasificaciones europeas, y la realidad es que la tabla de LaLiga no puede estar más apretada en varios de sus segmentos.

A falta de saber si el quinto puesto dará acceso a la Champions League 2025/2026, la pelea del Athletic es la de retener la cuarta plaza, y la del Sevilla FC es intentar escalar posicionar para volver a competición europea. Precisamente estos dos clásicos son los que se enfrentan este domingo (a las 16:15 horas) en el partido de Movistar Plus+.

Movistar Plus+ televisa absolutamente todos los partidos de LaLiga y la Champions si tienes el paquete contratado que los incluye, pero semanalmente emite un partido seleccionado para todos sus suscriptores, no solo los que tengan paquetes de fibra y TV, sino también para los que tienen el plan básico de 9,99 euros al mes.

Movistar+ por 9,99 euros al mes con LaLiga y Champions El Athletic - Sevilla FC se disputa en Movistar+, y lo pueden ver todos los usuarios, incluidos los del plan exclusivo en 'streaming'.

Además, también incluye un partido de Champions por semana –cuando hay partidos de esta competición– sin coste adicional, y por eso pudieron ver, por ejemplo, la eliminatoria entre Madrid y Atlético hace apenas unos días.

Este plan funciona como el de cualquier otra plataforma, Netflix, Max y similares. Te das de alta en apenas un minuto y te puedes dar de baja cuando quieras, sin permanencia, y no es necesario ser cliente de Movistar, sino que puedes hacerlo independientemente de tu operadora.

Eso sí, para ver contenidos en streaming tienes que hacerlo en su aplicación, sin decodificador. Lo puedes hacer en cualquier sistema operativo, ya sea Android, iOS, en versión web o en tu smart TV.

Un clásico de nuestro fútbol con mucho nivel

No son pocas las veces que se han enfrentado estos dos clubes en Primera División, y habitualmente saltan chispas cuando lo hacen, más aún si hay tanto en juego como en esta ocasión, con el conjunto sevillano en una muy buena racha y el Athletic recién clasificado para Cuartos de Final de la Europa League tras un épico partido contra la AS Roma.

No dejan de ser tres puntos más, pero quien se los lleve dará un importante salto en sus aspiraciones. Si lo hacen los leones, afianzarán la cuarta plaza, que podría estar en peligro si Villarreal y Betis ganan este fin de semana. Si lo hace el Sevilla, acabará por acoplarse a la zona alta de la clasificación.

Evidentemente, puede que al equipo entrenado por Ernesto Valverde le pase factura el partido jugado apenas 72 horas antes, aunque como siempre en esto del fútbol, puede que la inyección de moral acabe por compensar el cansancio de esos 90 minutos extra disputados entre semana.

Por suerte para todos, aún quedan jornadas por delante como para rectificar cualquier error, pero prácticamente todos los equipos van sumando puntos a buen ritmo y cualquier partido es competidísimo, así que la posibilidad de sumar de tres en tres vale oro a estas alturas.

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