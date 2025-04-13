Parece una broma, pero este dispensador de huevos es un producto muy práctico (¡y barato!) para ordenar la nevera

La mayoría guardamos los huevos en la puerta de la nevera pero es un error.

Este alimento es un básico en cualquier cocina, pero hay que saber conservarlo en óptimas condiciones para garantizar su frescura.

Sobre la mejor manera de conservar los huevos no hay consenso establecido. Los hay que aseguran que mejor fuera de la nevera y quienes defienden que mejor dentro, pero evitando una zona concreta. De ello depende la conservación y durabilidad de un alimento tan versátil e indispensable.

Fritos, cocidos, en tortilla, en revuelto... Las posibilidades de cocinarlos son infinitas e, incluso, se pueden disfrutar tras pasar por la freidora de aire. Por ello, es uno de los alimentos que siempre nos gusta tener en casa porque es muy versátil y nos resuelve cualquier comida en tiempo récord.

Así que, queremos dar con la mejor solución para almacenar los huevos sin que estos corran peligro de caerse y romperse, ya que se trata también de un alimento muy delicado. Aliexpress, como nos tiene acostumbrados, tiene la mejor opción para guardarlos... ¡y muy barata!

Dispensador de huevos barato

Este dispensador tiene una capacidad para 30 huevos. Aliexpress

Además de ser una caja de almacenamiento, este modelo funciona como dispensador de huevos para que, ya los tengamos dentro de la nevera como en la encimera, sea sencillo extraer uno. La inclinación leve del diseño hace que, en el momento que sacamos uno, el siguiente se deslice para estar listo para cuando lo necesitemos coger.

Este producto cuenta con un diseño vertical que ofrece una capacidad para unos 30 huevos, distribuidos en cuatro alturas. Si eres de los que los guardan en la puerta, el grosor es tan pequeño que incluso puede colocarse allí. De hecho, solo mide 7 centímetros de ancho, lo justo para los huevos para que no se ocupe más espacio del necesario.

Cómo ganar espacio en la nevera

Este dispensador de huevos es perfecto para multiplicar espacio en la nevera sin renunciar al almacenamiento de alimentos, ya que, al ser estrecho y alto, permite aprovechar al máximo el hueco disponible. Eso sí, dada la gran capacidad del producto, si no consumes demasiados huevos no es aconsejable para evitar que se pongan malos.

Está disponible en varios colores y diseños y, aunque el envío no es desde España, en apenas cuatro días podemos tenerlo en casa. Además, si se entrega más tarde de la fecha estimada, Aliexpress te enviará un cupón de 1 euros, además de reembolsártelo si se pierde, llega dañado o no llega en 35 días.