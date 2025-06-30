Parece un pen drive, pero es un 'stick' que te da acceso a miles de aplicaciones en tu TV

No necesitas cambiar de tele para disfrutar de una experiencia 'smart' completa. Este pequeño dispositivo convierte cualquier pantalla en un centro multimedia con Android TV.

Puede parecer un simple pendrive a primera vista, pero este pequeño dispositivo esconde mucho más. Se trata del Mini Stick TV98 ATV, un reproductor multimedia con Android TV que transforma cualquier pantalla con puerto HDMI en una Smart TV completa. Ideal para televisores antiguos, segundas residencias o para quienes quieren personalizar su experiencia más allá de lo que permiten las televisiones convencionales.

Con Android 13 como sistema operativo y la interfaz adaptada de Android TV, el stick te permite descargar apps directamente desde Google Play. Puedes acceder a plataformas como Netflix, YouTube, Disney+, Kodi, Spotify o Twitch, e incluso instalar emuladores o juegos clásicos. También admite el uso de ratón y teclado, lo que amplía sus posibilidades para tareas como navegación web o revisar archivos.

Lo más llamativo es su precio: puedes conseguirlo por solo 24 euros en AliExpress. Una cifra muy asequible si buscas una solución sencilla para modernizar tu televisor sin gastar demasiado. Por lo que cuesta una cena fuera, puedes tener un centro multimedia portátil en casa.

Mini Stick TV98 ATV Convierte cualquier televisor con HDMI en una Smart TV con Android 13, compatible con apps, juegos, WiFi dual, Bluetooth y hasta vídeo en 6K.



Rendimiento fluido para tu televisor



El corazón del dispositivo es un procesador H618 de cuatro núcleos Cortex-A53 a 2 GHz, acompañado de 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Aunque no es un aparato de alto rendimiento, resulta más que suficiente para aplicaciones de streaming, reproducción multimedia y uso cotidiano con buena fluidez. Su GPU Mali-G31 MP2 refuerza la experiencia con un rendimiento gráfico competente.

Además, el mini stick soporta una amplia gama de formatos de vídeo como H.265, H.264 y VP9, y puede reproducir contenido en resoluciones de hasta 6K. También gestiona subtítulos en distintos formatos y admite funciones como escalado, rotación o previsualización de imágenes JPEG, lo cual resulta muy útil para ver archivos locales desde una memoria USB o disco externo.

En cuanto a conectividad, viene bien equipado: ofrece WiFi de doble banda (2.4 y 5 GHz), Bluetooth 5.0 y un puerto USB 2.0 para conectar periféricos o reproducir contenido desde una unidad externa. La salida HDMI 2.0 incorpora soporte para HDR, HDCP 2.2 y CEC, lo que asegura una buena calidad de imagen incluso en televisores modernos.

Libertad, portabilidad y compatibilidad total



Uno de los puntos fuertes de este stick es que no está limitado como otros dispositivos similares. Permite explorar carpetas locales, usar lectores de tarjetas, conectar un adaptador Ethernet y reproducir una gran variedad de archivos multimedia. Para quienes valoran la libertad de configuración, es una opción muy completa.

Su diseño compacto y resistente lo hace fácil de transportar y casi invisible cuando está conectado al televisor. Puedes dejarlo fijo en casa o llevarlo contigo cuando viajas; una vez configurado, solo necesitas conectarlo y seguir viendo tu contenido habitual estés donde estés. Es perfecto para pisos de alquiler, hoteles o casas de vacaciones.

Disponible en AliExpress, el Mini Stick TV98 ATV destaca por ofrecer mucho más de lo que su precio sugiere. Si estás buscando una manera práctica, barata y directa de darle una nueva vida a tu televisor, esta es una de las opciones más completas que puedes encontrar por menos de 25 euros.