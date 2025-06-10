Tu coche necesita un cambio: esta pantalla con Carplay y Android Auto lo moderniza por apenas 40 euros

No necesitas cambiar de coche para disfrutar de conectividad moderna. Con una pantalla compatible con CarPlay y Android Auto, actualizar el salpicadero es más fácil que nunca.

Tener un coche funcional no siempre significa que sea cómodo o adaptado a los tiempos que corren. La tecnología avanza rápido, y lo que hace unos años parecía moderno, hoy puede quedarse corto frente a las nuevas necesidades de conectividad, navegación o comodidad al volante.

Los coches actuales vienen con sistemas multimedia cada vez más integrados: pantalla táctil, control por voz, compatibilidad con Android Auto o Apple CarPlay… Pero eso no significa que tengas que cambiar de coche para disfrutar de estas funciones. Existen alternativas asequibles que pueden modernizar el habitáculo sin grandes complicaciones ni inversiones.

Una de las opciones más accesibles en este terreno es la pantalla para coche B5 de 7 pulgadas, que cuesta tan solo 36 euros, un dispositivo con funciones básicas de infoentretenimiento y conectividad avanzada que puede integrarse fácilmente en cualquier vehículo, aunque tenga unos cuantos años encima.

Pantalla B5 de 7 pulgadas para coche Pantalla táctil de 7'' con Bluetooth 5.1, cámara trasera, WiFi dual y ranura microSD. Compatible con Android Auto y CarPlay para una conducción más cómoda y segura.



Una opción realista para modernizar el coche



Esta pantalla táctil incluye compatibilidad tanto con Apple CarPlay como con Android Auto, dos sistemas que permiten usar tu móvil de forma segura mientras conduces: desde seguir indicaciones de mapas hasta responder mensajes por voz o poner música desde Spotify sin tener que tocar el teléfono. Una herramienta especialmente útil si haces trayectos largos o si tu coche no tiene un buen sistema de navegación o sonido.

Además, su conectividad Bluetooth 5.1 facilita una sincronización rápida y estable con cualquier smartphone, mientras que su entrada para cámara de marcha atrás permite ampliar aún más sus funciones sin necesidad de grandes modificaciones. Todo esto se controla desde una interfaz táctil sencilla, con iconos grandes y respuesta rápida, adecuada incluso para quienes no son muy amigos de la tecnología.

No todos los coches permiten instalar pantallas de forma integrada sin cambiar la consola central o hacer reformas. Ahí es donde los modelos portátiles como este marcan la diferencia: se colocan con un soporte sencillo y se alimentan desde la toma de 12V del vehículo. En muchos casos, en cuestión de minutos ya está lista para funcionar.

En términos prácticos, esto significa que puedes tener navegación GPS, llamadas en manos libres, acceso a tu biblioteca de música o podcast, y todo ello sin tener que mirar el móvil ni preocuparte por multas o distracciones al volante. También es útil para viajes en familia: los pasajeros pueden usar la pantalla para ver vídeos o conectar una tarjeta microSD y reproducir contenido directamente.

Más allá de lo estético: una ayuda real para el día a día



Este tipo de pantallas no solo mejora la estética del coche, sino que también puede ser una herramienta real de seguridad y conveniencia. No tener que manipular el teléfono mientras conduces ya es una mejora significativa. Y si eres de los que aparcan con dificultad, la posibilidad de instalar una cámara trasera conectada a esta pantalla es un añadido útil que cambia la experiencia.

La pantalla B5 también destaca por su compatibilidad con distintos formatos multimedia, desde vídeo y música hasta imágenes. Esto la convierte en un pequeño centro de entretenimiento para momentos en los que el coche está parado o en viajes largos, especialmente si llevas pasajeros.

Por último, se agradece que venga preparada para trabajar en un rango amplio de temperaturas y voltajes, algo que no siempre está garantizado en dispositivos baratos. En este caso, ha sido diseñada pensando en su uso real dentro de un coche, con condiciones variables.