Olvídate de aspirar y fregar el suelo con este robot que lo hace todo él solo, y con descuento
Olvídate de las manchas, el pelo o los líquidos en tus suelos con este robot aspirador que también limpia, y es muy bueno en lo suyo.
Llegar a casa después de un día agotador y encontrar los suelos tan limpios que podrías caminar descalzo es un alivio inmenso. Este robot de Cecotec parece haber sido diseñado para que nos olvidemos por completo de la escoba y de pasar la fregona cada poco tiempo. Lo que más llama la atención es cómo se mueve por las habitaciones esquivando hasta el juguete más pequeño que ande por el suelo.
Gracias a su sistema de navegación avanzada y al sensor láser, el aparato sabe perfectamente dónde está la suciedad y qué objetos debe evitar para no quedarse atascado. Identifica manchas de líquidos o zonas con más desorden y toma decisiones sobre la marcha para que la limpieza sea eficiente. Es casi como tener a alguien que mira por dónde va y decide qué cepillo usar.
Lo tienes disponible ahora mismo por menos de 400 euros en la web oficial de Cecotec con un descuento del 11%. Es una inversión que se nota en la calidad de vida diaria al liberar tiempo que antes gastábamos limpiando. Merece la pena echar un ojo a esta promoción antes de que termine el periodo de rebaja actual porque estas ofertas suelen ser limitadas.
El sistema de fregado es otro de los puntos fuertes de este modelo porque usa unas mopas giratorias que eliminan hasta la grasa más pegada de la cocina. No se limita a pasar un paño húmedo, sino que ejerce presión para que el suelo brille de verdad como si hubieras pasado la fregona con ganas. Además, siempre usa agua limpia para que no acabes repartiendo la suciedad.
Limpia todos tus suelos e incluso desinfecta
Cuando toca aspirar, el motor despliega una fuerza de 20000 Pa que es capaz de sacar la arena o el pelo de mascota de las juntas más profundas. Es una potencia muy alta que se nota especialmente cuando sube a las alfombras y empieza a trabajar a fondo con mucha energía. Te aseguro que saca polvo de donde parece que no hay nada, dejando todas las superficies renovadas.
Lo mejor para mí es la estación de mantenimiento que hace casi todo el trabajo sucio por nosotros de forma automática. Ella sola escurre el agua sucia, desinfecta las mopas con agua a 70 grados y luego las seca con aire caliente para evitar malos olores. Solo tienes que preocuparte de cambiar la bolsa de polvo una vez cada 12 semanas, lo cual es estupendo para descansar.
El aparato es capaz de elevar sus cepillos o las mopas dependiendo de lo que se encuentre en su camino para no mojar las alfombras. Gracias a un sistema especial de elevación puede superar obstáculos de hasta 30 mm, como esos marcos de las puertas que a veces son un problema. Esta capacidad de adaptación hace que no tengas que estar pendiente de si se queda atascado.
Para quienes tenemos mascotas o el pelo largo, el cepillo que corta los enredos es una de las soluciones más ingeniosas que han inventado. Se acabó eso de tener que andar con las tijeras quitando pelos del rodillo central cada dos por tres porque el sistema los aspira directamente. Es un alivio ver cómo el mantenimiento se reduce a la mínima expresión gracias a estos avances.
Controlar todo desde el móvil te da una libertad increíble para planificar cuándo quieres que trabaje mientras tú estás fuera de casa. Tiene una autonomía de 180 minutos, por lo que limpia viviendas grandes sin despeinarse lo más mínimo. Si se queda sin energía, vuelve a su base por sí solo para recargarse y terminar la faena justo donde se detuvo.