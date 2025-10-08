Los fans de Harry Potter están de suerte: el Lego de Hogwarts, de oferta en el Prime Day

El set de construcción que recrea el mítico castillo tiene todos los detalles y está rebajado.

Hay piezas de coleccionista que siempre son un objeto de deseo, pero, por considerarlas un capricho y no una necesidad, rara vez nos damos ese gustazo de comprárnoslas, sobre todo, si requieren una gran inversión. Esto ocurre con algunos de los sets de Lego que recrean escenarios icónicos del cine y la literatura y que alcanzan precios desorbitados.

Sin embargo, los fans de Harry Potter hoy están de suerte: por la celebración de la Fiesta de Ofertas Prime, Amazon ha rebajado el set del Castillo y terrenos de Hogwarts.

El set de construcción de Hogwarts de Lego. Amazon

Actualmente, el precio sin oferta no es tan elevado, aunque su coste recomendado alcanza los 170 euros. Por ello, cualquier pequeña rebaja siempre es bien recibida, sobre todo si estamos pensando en regalarlo o en cumplir alguno de los deseos de la carta a los Reyes Magos.

Con 2.660 piezas, este set recrea uno de los escenarios más icónicos de la historia del cine que ha marcado a toda una generación, ya que no hemos sido pocos los que siempre hemos ansiado recibir una carta para asistir a esa particular escuela.

Así que esta propuesta incluye la Torre Central, la de Astronomía, el Gran comedor y otros reconocidos enclaves como la crucial sala del ajedrez. Además, está lleno de detalles, desde la Cámara de los Secretos hasta el aula de Pociones, algunos de ellos solo reconocibles por auténticos seguidores de la saga del niño que sobrevivió.

Además, no solo estás comprando una pieza de coleccionista, sino que adquieres diversión y destreza, ya que tienes que montarlo antes de exponerlo en el lugar escogido para ello. Tiene unas medidas de 21 centímetros de alto por 35 de ancho.

Sets de Lego en oferta

Aprovechando este Prime Day otoñal, Amazon ha rebajado otros sets de Lego que merece la pena tener en cuenta, sobre todo ahora que se acerca Navidad y es que nunca es pronto para ir preparando los regalos.