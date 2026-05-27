Oferta mundial: esta TV QLED es perfecta para el fútbol, grande y ahora cuesta la mitad

El Mundial está a la vuelta de la esquina y no es un momento para nada malo para cambiar tu vieja TV por una mejor y, sobre todo, mucho más grande.

Alguna vez te has parado a pensar en lo mucho que cambia la experiencia de ver una película, un partido o jugar a algo cuando la pantalla está a la altura. No hablo solo de ver las cosas más grandes, sino de esa nitidez que te hace sentir que estás dentro del salón de tu casa viviendo algo distinto. Es un salto de calidad que, cuando lo pruebas, ya no hay forma de volver atrás.

El caso es que me he topado con un modelo que me ha dejado bastante sorprendido por lo que ofrece para el día a día. Se trata de una televisión de 65 pulgadas que monta un panel QLED con una fluidez espectacular. Si te gusta el deporte o el mundillo de los videojuegos, esos 120 Hz marcan una diferencia enorme.

Ahora mismo puedes conseguir esta Hisense QLED 65E7S por un precio inferior a 400 euros en PcComponentes, aprovechando un descuento del 55%. Es de esas ofertas que no aparecen todos los días y que hacen que renovar el televisor del salón sea una opción mucho más atractiva para cualquier bolsillo.

Lo que más destaca de este aparato es cómo maneja los colores y los contrastes gracias a la tecnología Quantum Dot. La imagen se ve vibrante, con una profundidad que hace que las escenas oscuras tengan otro nivel de detalle. Además, el soporte para HDR10+ y Dolby Vision IQ ayuda a que todo luzca con una fidelidad que sorprende.

Una TV muy top para el Mundial

Si lo tuyo es jugar, el modo juego con tasa de refresco variable y el modo de baja latencia automática son tus mejores aliados. Se acabó eso de sufrir tirones o que la imagen se corte en los momentos más intensos. Todo fluye con una precisión que permite disfrutar de las consolas de última generación sin más distracciones.

Por otro lado, el sistema operativo es bastante rápido y cuenta con acceso a todas las plataformas de streaming que usamos a diario. La interfaz está diseñada para no perder tiempo buscando menús complicados, algo que se agradece cuando solo quieres sentarte en el sofá y empezar a ver tu serie favorita.

En cuanto al sonido, integra un par de altavoces que cumplen de sobra para un uso estándar. Gracias a su decodificación Dolby Atmos, logra una experiencia envolvente que llena la habitación sin tener que andar instalando equipos externos por todas partes. Es una ventaja estupenda para mantener el espacio limpio y ordenado.

El diseño exterior también acompaña, ya que al ser un panel sin marcos apenas ocupa espacio visual más allá de la propia imagen. Se integra fenomenal en cualquier rincón, y el hecho de que ajuste el brillo de forma automática según la luz de la habitación es un detalle de comodidad que se nota un montón.

Creo que es una opción redonda si quieres dar un paso adelante en tu ocio doméstico. Tiene potencia, una imagen cuidada y la conectividad necesaria para conectar tus dispositivos sin líos. Si buscabas el momento justo para darte un capricho, creo que este es el instante perfecto para aprovechar.