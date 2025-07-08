Lego no falla: dos de sus sets de El Señor de los Anillos revientan su precio en el Prime Day

LEGO hace mucho que dejó de ser un juego de niños y la prueba son estos sets con varios miles de piezas diseñados por y para adultos que han desplomado su precio en el Prime Day de Amazon.

LEGO lleva años empeñada en captar a usuarios de todas las edades, y la licencia de El Señor de los Anillos es otro ejemplo de esta estrategia. Con miles de piezas y un nivel de detalle sin precedentes, la firma danesa ha creado sets que van más allá de lo que podría esperarse de un set para construir. Y es que hablamos de auténticas piezas de exposición. Ahora, con motivo del Prime Day, dos de los modelos más codiciados disfrutan de un descuento poco habitual.

Rivendel y Barad‑dûr representan dos polos opuestos de la Tierra Media, uno como representación del mismísimo Ojo de Sauron y el otro un oasis élfico en medio del bosque, símbolo de paz y sabiduría. Tener ambos en la vitrina es casi como montar un diorama que resume la trilogía entera. Y lo cierto es que ambos sets están considerados como algunos de los mejores que ha creado LEGO jamás.

Para coleccionistas y amantes de la construcción que no se acaba en un día, estos sets son una oportunidad única. Cada uno supera holgadamente las 5.000 piezas y requiere varias sesiones de montaje, así como seguir las instrucciones al dedillo para no perderse. Gracias a la rebaja especial del Prime Day resultan más accesibles para quienes llevaban tiempo dudando en dar el paso, algo que se agradece porque no son baratos.

Rivendel destaca por su arquitectura y la integración con la naturaleza, pues cuenta con varios árboles a su alrededor. Las formas curvas, los puentes y la vegetación recrean la serenidad del retiro élfico tal y como lo imaginó Peter Jackson. Durante el montaje descubres técnicas de ensamblaje ingeniosas que esconden arcos y columnas donde menos lo esperas.

Elige si te unes a la Compañía del Anillo o a Sauron

El set incluye 15 minifiguras, entre ellas Elrond, Aragorn, Frodo y el resto de la Comunidad, lo que permite recrear escenas clave. Los interiores tampoco se quedan cortos: la sala del concilio, la biblioteca e incluso la estancia donde descansa Frodo están repletas de detalles que invitan a mirarlo casi desde dentro, aunque no quepamos.

Pese a su tamaño, la estructura es modular y puede separarse en secciones para mostrar cada estancia sin miedo a que se desmonte. Es un diseño pensado tanto para lucirlo como para compartir la experiencia de construcción con alguien que te ayude en casa.

Barad‑dûr, en cambio, impone desde el momento en que abres la caja. Sus tonos oscuros, la torre central y el Ojo llameante en la cúspide convierten el modelo en una pieza absolutamente imponente, la pongas donde la pongas. LEGO ha empleado piezas translúcidas y un pequeño sistema de iluminación para que el Ojo destaque, todo un detalle.

El interior es un viaje por la maquinaria de Mordor: herrerías, mazmorras y salas de vigilancia cargadas de armamento. Las minifiguras de Sauron, varios orcos y los Nazgûl completan la escena y añaden posibilidades de juego que equilibran la parte expositiva.

Al igual que Rivendel, Barad‑dûr se monta por módulos, lo que facilita tanto el ensamblaje como la exhibición. Juntas forman un contraste perfecto y se erigen como iconos de la saga. Con la oferta del Prime Day sobre la mesa, es un buen momento para decidir si tu próximo set tendrá lugar entre los bosques élficos o en las sombras de Mordor. O, quién sabe, si es tu primer set quizá te aficiones a ellos.