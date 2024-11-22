Oferta 'flash': este es el famoso cepillo facial de silicona que puedes comprar al 50% hoy

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Desde Douglas, han lanzado descuentos para los diferentes dispositivos Foreo, incluyendo el Bear o el Luna, para adelantarse al Black Friday o a la Navidad: son el regalo perfecto para los que cuidan de su piel.

Los cepillos de limpieza facial de silicona son un básico del neceser sin el que muchas no podemos sobrevivir. Nos ayudan a extender el producto y lograr que cunda más, eliminan la suciedad superficial y acumulada en los poros, y, además, nos masajea la cara para favorecer la circulación. Productos populares que han ido evolucionando hasta modelos más novedosos que, por ejemplo, ayudan a potenciar el efecto de las mascarillas para disfrutar de sus muchos beneficios. ¿El más famoso?, el Foreo UFO.

Esta herramienta, de tamaño accesible y no mayor que la palma de nuestra mano, permite introducir la mascarilla facial adecuada para cada tipo de piel y aplicarla con masajes específicos. Luces led, pulsaciones, tratamiento de calor o frío... Tú eliges cómo lo prefieres, sobre todo hoy que puedes comprar este dispositivo a mitad de precio con motivo del Black Friday.

Foreo Ufo, para la mascarilla, a mitad de precio

Apto para cualquier tipo de piel y edad, este dispositivo de silicona busca mejorar la absorción de las mascarillas faciales para aprovechar todos sus beneficios. Para ello, aporta un potente tratamiento de calor, frío, pulsaciones y luces LED que mejora el proceso de aplicación y potencia los resultados esperados: una piel hidratada, jugosa y rejuvenencida.

Esta es el 'beauty gadget' del que todo el mundo habla. Douglas

Así, resistente al agua y con una silicona apta para no dañar la piel, el Foreo Ufo cuenta entre sus beneficios la capacidad de relajar los músculos y mejorar la absorción de ingredientes gracias a las pulsaciones; liberar la grasa que se acumula en el cutis por el efecto del calor; reducir la apariencia de los poros y la hinchazón, gracias al frío, y revitalizar la piel con la combinación de luces LED.

Más productos de Foreo con rebaja del Black Friday La popular marca de cuidado personal cuenta con numerosas herramientas para mejorar nuestras rutinas de belleza y sacar todo el potencial de nuestra piel. Foreo Bear Mini Masajeador facial eléctrico para combatir las arrugas comprar Estuche Foreo Un 'pack' para cuidar el rostro al completo comprar Foreo Bear 2 Dispositivo antiedad con 5 patrones de masaje comprar Call It a Night Mascarilla facial nutritiva y revitalizante comprar Foreo Luna Mini Cepillo limpiador que elimina las impurezas comprar Cada vez que compras a través de estos artículos, este sitio recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación

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