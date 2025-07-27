Películas y series por 3,33 euros al mes: esta plataforma planta cara a Netflix, y es española

Con más de 10.000 películas, el catálogo de Filmin es de los más completos del sector.

Filmin tiene un catálogo amplio, pero sobre todo de calidad, con casi todas las mejores películas de la historia.

El mundo del streaming se ha convertido en una especie de buffet libre donde todos parecen ofrecer lo mismo, casi al mismo precio y con los mismos reclamos. Aunque las plataformas han conseguido que todos tengamos nuestra suscripción comodín, la sensación general es la de escoger siempre entre lo mismo.

Por eso sorprende —para bien— cuando una plataforma decide ir por libre, apostar por otro público y desmarcarse tanto en precio como en contenido. Filmin es ese caso raro en el panorama español: una plataforma que no corre para parecerse a las grandes, y que precisamente por eso, se ha ganado el cariño de quienes buscan algo diferente.

Además, es considerablemente más barata que otras, al menos lo es durante este verano, ya que mantienen una oferta que ninguna otra puede igualar: tres meses por solo 10 euros, a 3,33 euros por cada mes. No está para nada mal.

Puedes darte de baja cuando finalicen estos tres meses o simplemente seguir renovando al precio estándar, de 9,99 euros al mes, que sí se mueve más en línea con otras plataformas.

Calidad por delante de cantidad

Filmin nació en España y nunca ha ocultado ese aire de “plataforma de la casa”. Los contenidos, la selección y hasta la atención al usuario están pensados para quienes valoran el cine con mayúsculas, el de antes y el de ahora, y para los seriéfilos que quieren salir del bucle de siempre.

Lo que de verdad llama la atención es que aquí se apuesta por calidad sobre cantidad y por la variedad como bandera. Es ese sitio en el que, al hacer scroll por el catálogo, te sorprende ver títulos que ni sabías que estaban disponibles en streaming legal.

La joya de la corona de Filmin es su catálogo de cine de autor e independiente. No es postureo: aquí puedes encontrar desde películas premiadas en Cannes, Berlín o San Sebastián hasta tesoros de la filmografía española, europea, asiática o latinoamericana que no llegan a ninguna otra plataforma. No tienen blockbusters de Marvel ni la última serie top de HBO, pero sí una colección inmensa de cine clásico, contemporáneo o de difícil acceso.

Filmin apuesta fuerte por los festivales –muchos títulos llegan antes aquí que a cines, e incluso organizan ciclos y estrenos simultáneos– y presume de tener joyas de directores que fuera de su país son casi imposibles de ver. Si te gustan los dramas, comedias negras, documentales reveladores, óperas primas o simplemente descubrir otra forma de hacer cine, aquí tienes el paraíso.

Estrenos de festivales prácticamente simultáneos

El catálogo de Filmin no se detiene en el cine: hay series, documentales de todos los géneros, cortometrajes y animación. Pero la sensación es la de una selección hecha a mano, no por algoritmo; un catálogo que busca sorprender y ampliar horizontes en vez de acomodar siempre lo mismo en portada.

Aquí puedes encontrar desde clásicos restaurados que nunca pasan de moda hasta verdaderas rarezas solo para curiosos y cinéfilos exploradores. Y no es raro descubrir series de éxito en sus países de origen que jamás asoman por las plataformas masivas; esas que luego recomiendas en cenas y todo el mundo te pregunta: “¿Dónde se ve eso?”.

La experiencia de uso es limpia y sencilla: Filmin funciona en cualquier dispositivo –tienes aplicación para Smart TV, móvil, tablet, navegador, Chromecast, Apple TV, Fire TV…– y el acceso es inmediato tras la suscripción.

Un punto diferencial es la posibilidad de alquilar estrenos recientes o películas de festival que, por derechos, no están incluidas en la tarifa plana. Es decir, pagas una pequeña cantidad para ver películas recién salidas del horno, a menudo premiadas o a punto de llegar a los cines, sin esperar meses a que “aparezcan” en la suscripción.

Y sí, es una plataforma española que mima el cine español y europeo, dándole espacio tanto al clásico como al estreno de autor. Si eres fan de los thrillers escandinavos, la animación japonesa fuera del mainstream, o los documentales que no caben en Netflix, Filmin te va a sorprender semana tras semana. Además, presume de catálogo infantil, cine LGTBI+ y ciclos temáticos únicos.