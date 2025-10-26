El clásico por solo 9,99 euros: DAZN va a por todas y rebaja su Plan Fútbol a la mitad

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DAZN ha rebajado a la mitad el precio de su Plan Fútbol, y empieza fuerte, con el Clásico como principal reclamo.

La guerra del streaming futbolístico está al rojo vivo, y no sorprende, ya que la competencia entre varias plataformas hace que tengan que pisar el acelerador con nuevas ofertas, y una de ellas ha elegido la semana de el Clásico para hacerlo.

Es DAZN quien emite el Real Madrid - Barcelona de esta jornada, y no solo eso sino que lo hace a mitad de precio. Ha rebajado el plan fútbol a solo 9,99 euros al mes, una auténtica ganga si nos fijamos en todo lo que incluye.

Emite cinco partidos de LaLiga por jornada y toda la Premier League, además de otras ligas europeas e internacionales. No emite la Champions League, su principal ausencia.

DAZN Fútbol, desde 9,99 euros al mes DAZN ha rebajado su paquete más buscado a mitad de precio si contratas el plan anual. Darte de alta * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Este plan tiene letra pequeña, y es la siguiente: para que te salga a 9,99 euros al mes debes darte de alta en el plan anual, ya sea el que tiene pago fraccionado con permanencia o con el de un único pago. Serían doce meses por solo 99,99 euros, que sigue siendo un precio muy pero que muy competitivo.

Hay que tener en cuenta que DAZN permite dos pantallas simultáneas, así que en la práctica no hay nada que impida –al menos por ahora– que uses tu cuenta junto con un familiar o amigo.

La pega que se le puede poner es que emiten cinco partidos de LaLiga a la semana, y no tienes ninguna garantía de que tu equipo vaya a ser uno de los cinco en cada jornada, sobre todo porque es Movistar Plus+ quien emite varias jornadas en exclusiva. Son tres en concreto que no se pueden ver en DAZN.

Por comparar, Movistar Plus+ tiene un precio muy superior, aunque su OTT de 9,99 euros incluye un partido de LaLiga a la semana en exclusiva, que tampoco está mal porque viene con otros deportes, cine y series sin compromiso de permanencia.