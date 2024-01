¿Odias limpiar los restos de comida del fregadero? Esta es la solución para olvidarnos de ellos y mantenerlo impecable

Lavar los platos no es una tarea que entusiasme a la mayoría, aunque algunos la utilizan como moneda de cambio para evitar cocinar. Desde la llegada de los lavavajillas a nuestras vidas (y no dejamos pasar ninguna oferta en pastillas para ellos), hemos limitado esta labor a los utensilios que no son aptos para la máquina o a situaciones en las que no queda otra opción por la ausencia del electrodoméstico. Por supuesto, al igual que el lavavajillas requiere una limpieza ocasional para mantener nuestros platos y cubiertos impecables, el fregadero también debe ser higienizado a diario.

En realidad, el fregadero es una de las áreas de nuestra casa que requiere una mayor atención debido a la gran cantidad de bacterias que se acumulan. Si no mantenemos una limpieza constante, estas bacterias pueden representar un riesgo para nuestra salud, ya que es el lugar donde lavamos alimentos o colocamos el escurridor con la vajilla limpia que podría contaminarse. Por esta razón, es fundamental utilizar productos seguros y tomar las medidas necesarias para garantizar la higiene adecuada.

Retirar restos de comida fácilmente del fregadero

Esto también pasa por retirar los restos de comida que se depositan en el fregadero cuando aclaramos los platos antes de introducirlos en el lavavajillas (aunque no deberíamos) o mientras cocinamos. Es más, esto resulta fundamental si queremos evitar posibles atascos en las tuberías que pueden causarse si no filtramos el agua que pasa por el desagüe. Aunque muchas pilas de fregadero incorporan con un sistema de retención, hay otras opciones que previenen estos problemas... ¡y nos evitan el trance de tener que limpiarlo! Este es el caso del colador de malla que hemos encontrado en Amazon y que nos permite separar los desechos líquidos de los sólidos fácilmente para evitar que estos se depositen en el fregadero.

Esta compra incluye 100 mallas desechables. Amazon.

La funcionalidad de este producto es básica: podemos emplearlo para volcar los restos de comida y que no puedan entrar en contacto con el desagüe, pero también puede ser nuestro aliado para escurrir frutas o verduras que debemos lavar primero antes de consumir. Para ello, debemos colocar en una esquina del fregadero la estructura metálica que incorpora esta compra. Esta se sujeta con un adhesivo, por lo que la instalación es sencilla. Después, estiramos una de las mallas entre los ganchos. Este producto incluye 100 bolsas de filtro para que podamos reponerlas y mantengamos un fregadero limpio. Gracias a este diseño, se aprovecha el espacio del que disponemos.

Este colador todavía no ha recibido muchas valoraciones en el gigante del comercio online, puesto que son muchos los que optan por protectores de drenaje de silicona que se colocan justo sobre el desagüe. Sin embargo, la doble funcionalidad de este producto (como filtro y como escurridor), bien merece la pena para animarnos a comprobar por nosotros mismos si nos resulta práctico o si, por el contrario, seguimos prefiriendo otros métodos.

