No sufras tu TV en el Mundial: esta Android TV Box hace que funcione como un tiro
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Llega el Mundial y con tamaño evento también llegan los cambios de TV, pero si no puedes hacerte con uno nuevo, al menos dale una segunda vida.
A veces, el salón de casa pide a gritos una renovación, especialmente si la televisión que usas ya no da la talla con las aplicaciones actuales. No hace falta tirar el aparato a la basura para disfrutar de una interfaz moderna. Con un dispositivo externo pequeño y potente, es posible transformar por completo tu experiencia visual en cuestión de minutos.
La tercera generación de la Xiaomi TV Box S llegó pisando fuerte, con un diseño compacto en color negro que pasa totalmente desapercibido al lado de cualquier televisor. Es una pieza de apenas 97 mm por 97 mm que esconde un procesador de cuatro núcleos capaz de ofrecerte todo lo que necesitas para maratonear tus series preferidas.
Ahora mismo puedes conseguir este centro multimedia por menos de 40 euros en AliExpress si aprovechas el código SSES06 para tu compra. Es una inversión pequeña si piensas en la cantidad de horas de entretenimiento que vas a obtener, dándole una segunda vida a tu pantalla con una fluidez envidiable y mucha sencillez.
Lo que más destaca es su capacidad para mover contenido en 4K UHD con una fluidez pasmosa. Además, al ser compatible con estándares como Dolby Vision y HDR10+, los colores se ven mucho más vivos y los contrastes ganan una profundidad que antes ni imaginabas. Es como tener una sala de cine particular metida en una cajita tan liviana.
Revitaliza tu TV para el Mundial
En cuanto al sonido, la tecnología Dolby Atmos y DTS:X te envuelve por completo. La sensación es multidimensional, lo que ayuda a meterte de lleno en la acción de la película o en la banda sonora de tu programa favorito. Esos matices que antes se perdían por los altavoces integrados ahora cobran una vida distinta.
La conectividad ha dado un salto importante gracias al soporte para Wi-Fi 6, logrando que las descargas vuelen y el streaming no se corte ni un segundo. Esto se nota mucho al cargar aplicaciones pesadas o al ver contenido de alta resolución, evitando esos parones que tanto cortan el ritmo cuando estás en lo mejor de la escena.
Al funcionar bajo el ecosistema de Google TV, tienes todo tu contenido organizado en un solo lugar. La integración es total, permitiéndote recibir recomendaciones personalizadas basadas en lo que sueles ver. Es una maravilla navegar por sus miles de aplicaciones disponibles sin sentir que el menú se queda atascado o responde tarde a tus órdenes.
El mando a distancia Bluetooth incluido es otro acierto, ya que funciona en cualquier dirección gracias a su cobertura de 360 grados. Además, integra el asistente de voz de Google, por lo que puedes buscar cualquier cosa simplemente hablando. Solo tienes que pulsar un botón y pedirle al televisor que ponga esa película que tanto te apetece ver hoy.
Para ponerlo en marcha solo tienes que conectarlo al puerto HDMI, configurar tu red y empezar a disfrutar. En total, el paquete incluye un dispositivo, un mando, un adaptador de corriente y su cable HDMI. Es una solución directa para quienes buscan actualizar su sistema de ocio sin tener que configurar mil historias técnicas.