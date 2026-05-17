No paso más inviernos igual: quiero una secadora, y esta es barata y tiene funciones inteligentes

Una secadora es fundamental para tener un invierno tranquilo, sobre todo si sois varios en casa.

Llevamos al menos dos años en los que, aunque muchas zonas de España han pasado sequía, no así en Madrid, que es donde vivo. Aquí han sido meses de lluvia, mucha lluvia, quizás no en cantidad de precipitaciones pero sí en constancia. Uno tras otro con chubascos y la ropa por secar, y siendo cuatro personas en casa, la cosa se complica.

Es por eso que, sin saber cómo va a ser el otoño y el invierno próximo, me quiero adelantar y estoy ya buscándole hueco a una secadora en casa, que es ya imprescindible. No puedo tener ropa tendida por todo el salón y en el balcón no siempre se seca rápido, así que toca pasar por caja. Por suerte, no voy a tener que pagar mucho porque hay modelos bastante completos por menos de 400 euros.

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PcComponentes Esta secadora de 8 kg de capacidad es ideal para una familia, con 15 programas distintos que puedes ajustar según tus necesidades.

Es un desembolso importante, sí, pero es una secadora bastante completa, con funciones inteligentes, 8 kg de capacidad y 15 programas distintos que se pueden adaptar al tipo de ropa que quiera secar.

Es de una marca española, Cecotec, que vende varios modelos distintos, pero muy parecidos entre ellos, aunque viendo el catálogo esta Bolero Dresscode Dry 8330 es de las más equilibradas.

Lo más importante de esta secadora es que utiliza tecnología de bomba de calor. Si alguna vez has tenido o usado una secadora de las antiguas –las de resistencia–, sabrás que gastan muchísima electricidad.

La bomba de calor cambia las reglas del juego: recicla el aire, lo calienta suavemente, elimina la humedad y vuelve a usar ese mismo aire. Esto tiene dos ventajas enormes. La primera es el bolsillo, ya que consume muchísimo menos que los modelos tradicionales. La segunda es el cuidado de la ropa: al usar temperaturas más bajas, tus jerséis, camisetas y pantalones no encogen ni se estropean, algo fundamental si vas a usarla de forma habitual.

A nivel de capacidad, los 8 kg que ofrece su tambor dan mucho juego. Te permite meter sin problema toda la colada de la lavadora de golpe, e incluso te sirve para secar las sábanas de invierno o edredones ligeros, que son siempre lo más difícil de tender en casa.

En cuanto al manejo, no hace falta tener un máster para usarla. Cuenta con 15 programas preconfigurados pensados para distintos tejidos y funciona mediante sensores de humedad. Esto significa que la máquina sabe cuándo la ropa está seca y se para automáticamente, evitando que siga dando vueltas a lo tonto consumiendo energía extra. Además, el tambor tiene giro bidireccional, lo que ayuda a que la ropa no se apelmace formando una bola imposible de desenredar y salga con menos arrugas, ahorrándote bastante tiempo de plancha.

Otros detalles que se agradecen en el día a día son la función Stop&Go, que te deja parar el ciclo si te has dejado un calcetín fuera y meterlo a medias; el inicio diferido para programarla por la noche o cuando la luz sea más barata; y el modo Silence, que anula los pitidos para no despertar a nadie.