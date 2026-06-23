No es un error, pero lo parece: por 59 euros puedes tener un lector de 'ebooks'

Si buscas un libro electrónico que sea sencillo de usar, fiable, con buena pantalla y además que sea una ganga, échale un ojo a esta oferta.

Elegir un buen dispositivo para leer durante horas puede transformar totalmente nuestra rutina diaria de lectura. El modelo Woxter Scriba 195 destaca por ofrecer una experiencia visual clara y muy cómoda para los ojos gracias a su tecnología de pantalla específica, diseñada para quienes disfrutan sumergiéndose en sus historias favoritas sin distracciones.

Este lector de libros digitales se caracteriza por ser bastante liviano, lo que facilita llevarlo en cualquier bolso o mochila sin que apenas notemos su peso. Es una opción muy práctica para quienes tienen el hábito de leer en el transporte público o mientras esperan cualquier cita, convirtiéndose en un compañero de viaje excelente.

Ahora mismo es posible encontrar este Woxter Scriba 195 por 54 euros en Amazon, aprovechando las ofertas del Prime Day. Es un coste competitivo considerando todas las prestaciones técnicas que integra este dispositivo, permitiendo acceder a una biblioteca inmensa de contenidos sin tener que cargar con pesados volúmenes de papel.

La pantalla de 6 pulgadas con tecnología de tinta electrónica garantiza que la lectura sea similar al papel, evitando la fatiga visual que producen otros dispositivos con retroiluminación convencional. Además, cuenta con una resolución de 1024x758 píxeles y 16 niveles de escala de grises, ofreciendo un contraste superior que facilita la nitidez de cada página.

Memoria para 2.000 libros y múltiples formatos

Su memoria interna de 4 GB es más que suficiente para almacenar más de 2000 libros, lo cual es ideal para tener una colección completa siempre a mano. Si esto no fuera poco, cuenta con una ranura para tarjeta micro SD que permite ampliar el almacenamiento hasta 32 GB adicionales, cubriendo cualquier necesidad de espacio.

La versatilidad es otro de sus puntos fuertes, ya que soporta múltiples formatos como Epub, pdf, fb2 o txt, entre otros, sin ninguna limitación técnica. Esto significa que podemos importar casi cualquier archivo de texto o documento que tengamos guardado previamente, adaptándose perfectamente a cualquier formato de libro digital que manejemos habitualmente.

Respecto a su autonomía, el lector incluye una batería de 1800 mAH que cumple con creces para sesiones de lectura prolongadas. El tiempo de carga oscila entre 3 y 3,5 horas, permitiendo recuperar la energía del dispositivo con rapidez para continuar disfrutando de la siguiente página de nuestra novela preferida sin interrupciones molestas.

También resulta muy interesante su interfaz, la cual permite rotar la pantalla tanto en modo vertical como horizontal, ajustándose a la preferencia personal de cada usuario. Se trata de un detalle sencillo, pero que marca una diferencia notable cuando necesitamos una lectura más cómoda o queremos visualizar gráficos y tablas de forma más clara.

Estamos ante una pieza de tecnología pensada exclusivamente para los amantes de la lectura que buscan funcionalidad y un lector muy práctico. Es una herramienta directa, eficiente y diseñada con el objetivo principal de ofrecer una experiencia de usuario satisfactoria, sencilla y muy fluida durante cada momento que dediquemos a nuestros libros digitales.