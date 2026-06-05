Ni Nespresso ni Dolce Gusto, las dos: esta cafetera puede con todas las cápsulas ¡y con café molido!

Si quieres una cafetera que no suponga un problema, lo mejor es que consideres la compra de una máquina de cápsulas como ésta.

Vaya despertar se te queda cuando el cuerpo te pide a gritos un café bien hecho y te das cuenta de que la cocina se ha convertido en un cementerio de máquinas diferentes. He pasado por eso más veces de las que quiero admitir, acumulando trastos que solo sirven para ocupar sitio en la encimera.

Al final, uno busca soluciones que simplifiquen las mañanas sin tener que renunciar a la calidad que esperas de un buen espresso. Por suerte, hace poco encontré una alternativa que ha conseguido limpiar mi cocina de tantos aparatos inútiles, devolviéndome el espacio y las ganas de disfrutar.

La cafetera HiBREW H2B cuesta poco más de 70 euros en AliExpress si usas el código de descuento SSES10. Es una cifra muy competitiva si piensas en todo lo que te ahorras al no tener que buscar accesorios por separado o gastar en máquinas que solo admiten un tipo de formato.

Lo que más me ha flipado es su versatilidad 5 en 1, ya que trae cinco adaptadores distintos que hacen que sea compatible con casi cualquier cosa que tengas por casa. Ya sea que prefieras cápsulas, café molido o el formato ESE, esta máquina se adapta a ti y no al revés.

Un depósito que da para varias tazas

A eso hay que sumarle una presión de 19 bar, que es la misma potencia que suelen tener las máquinas profesionales de las cafeterías de toda la vida. Esa fuerza constante logra extraer todo el aroma y los aceites del café, dejando una crema que da gusto ver.

Además, el depósito de 600 ml te permite preparar varias tazas de corrido sin estar pendiente de rellenar el agua cada dos por tres. Es un detalle que valoro muchísimo cuando vienen visitas o simplemente cuando quiero mi café doble para empezar el día con energía.

La interfaz de botones es intuitiva y no tiene mucha vuelta de hoja, por lo que hasta cuando tienes los ojos pegados al despertar sabes exactamente qué pulsar. Se nota que han cuidado la ergonomía y la seguridad, usando acero inoxidable y materiales aptos para uso alimentario.

El diseño es otro acierto, es un producto que queda bien en cualquier rincón sin desentonar con el resto de electrodomésticos. Es compacta y ligera, así que si decides cambiarla de sitio o llevártela a otra parte, no te vas a dejar la espalda en el intento.

Si te cansaste de las limitaciones de tener varias máquinas ocupando espacio, creo que deberías echarle un vistazo a esta opción. Al final, lo que cuenta es poder prepararte ese café que te gusta, de la forma que prefieras y con la comodidad de tenerlo todo en un mismo lugar.