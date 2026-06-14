Ni citronella ni spray: esta pulsera con ultrasonidos es el repelente de mosquitos que buscas este verano

Los mosquitos en verano son un auténtico incordio, pero con esta pulsera puedes olvidarte de ellos sin tener que recurrir a repelentes tradicionales.

Seguro que te ha pasado alguna vez: estar disfrutando de una tarde de campo o de una cena al aire libre y terminar acribillado por los mosquitos. Es una lata, ¿verdad? Por eso hoy quiero enseñarte una pulsera antimosquitos que me ha parecido un invento de lo más curioso para evitar esas picaduras tan molestas cuando llega el buen tiempo.

Lo que hace especial a este accesorio es que utiliza ondas ultrasónicas de alta frecuencia para mantener a los insectos alejados de ti y de los tuyos. Es una forma tecnológica de intentar crear una zona de protección personal, evitando así el uso de sprays o cremas que a veces pueden resultar pringosos o tener un olor muy fuerte.

Si te interesa probarla, ahora mismo puedes encontrar esta pulsera repelente en AliExpress por menos de 2 euros. La verdad es que, por ese precio, merece la pena darle una oportunidad si sueles pasar tiempo en exteriores donde los mosquitos se ponen las botas.

El diseño de la pulsera es muy discreto, pareciéndose bastante a una pulsera de actividad convencional, por lo que no desentona con ninguna ropa. Además, su manejo no tiene misterio alguno, así que cualquier persona puede usarla sin tener que leerse un manual de instrucciones infinito.

Úsala en la muñeca o en el tobillo

Una de las ventajas que más me gusta es su versatilidad a la hora de llevarla puesta. Puedes ajustarla en tu muñeca o en el tobillo, pero también es posible engancharla en la ropa de los niños, en el carrito del bebé o incluso en la mochila para que la protección te acompañe siempre.

Es genial para esas excursiones a la montaña donde los insectos suelen campar a sus anchas, permitiendo que la familia pueda estar más tranquila. Al final, poder disfrutar de un pícnic sin estar pendiente de si nos están picando es un alivio, sobre todo con los peques de la casa.

El dispositivo emite ondas de sonido que resultan imperceptibles para nosotros, pero que funcionan para reducir la presencia de esos visitantes indeseados durante tus planes al aire libre. Es una apuesta diferente para quienes buscamos disfrutar de la naturaleza sin sufrir las consecuencias típicas de las picaduras veraniegas.

Me parece una opción muy sensata para tenerla siempre a mano en la mochila de viaje o en el bolso. Ocupa poquísimo y, si al final ayuda a evitar que nos piquen, pues bienvenida sea la tecnología, ¿no te parece? Además, al no usar químicos, es una alternativa que muchos padres agradecemos bastante.

Así que ya sabes, si quieres probar una forma diferente de espantar mosquitos este verano, esta pequeña pulsera es una candidata muy a tener en cuenta. Es económica, sencilla de usar y te da esa tranquilidad extra cuando el plan es disfrutar fuera de casa.