¿Habrá remontada? Puedes ver el Real Madrid - Arsenal en directo y el resto de la Champions en esta plataforma

El Real Madrid tiene que remontar el 3-0 de la ida si quiere estar en semifinales. No será fácil pero los blancos lo intentarán.

La Champions League es la competición fetiche del Real Madrid, y eso es evidente; basta mirar el número de veces que la han ganado para darse cuenta de ello, pero es que además en muchas ocasiones lo han hecho remontando resultados bastante complicados de voltear.

Este año, si quieren optar a levantar otra vez el título, van a tener que volver a hacerlo, y no va a ser fácil porque afrontan la vuelta de cuartos de final con un 3-0 en contra ante el Arsenal, en una eliminatoria que se resolverá hoy a las 21:00, y que puedes ver en directo a través de Movistar Plus+ desde tan poco como 9,99 euros.

Esta plataforma tiene los derechos de esta competición en exclusiva en nuestro país, pero lo que pocos saben es que emiten la Champions League para todos los usuarios de su plan "lite", el que cuesta 9,99 euros al mes o 99,99 euros al año.

Real Madrid - Arsenal en Movistar Plus+ Hoy puedes ver este partidazo de Champions en directo con el plan más barato de la plataforma Movistar Plus+.

Este plan, que no tiene compromiso de permanencia y que no te obliga a contratar internet con la misma operadora, es una auténtica ganga si te gusta el fútbol. A un precio muy razonable te llevas también un partido por semana de la Europa League y de LaLiga, y varios de LaLiga Hypermotion. No solo eso, sino que cuenta con un catálogo de cine y series excelentes.

El precio es la forma que Movistar Plus+ ha encontrado de ponerse a la altura de los gigantes del sector, como por ejemplo Netflix o Max, que se mueven más o menos en el mismo entorno de precios con sus planes, pero que no tienen el fútbol, el gran reclamo de la plataforma española.

La eliminatoria entre Real Madrid y Arsenal es el gran reclamo de la semana, sin duda, aunque vendrá más, y si pagas ya el mes de suscripción, vas a poder ver prácticamente todo hasta la final de la Champions y de la Europa League, que a este precio no está nada mal.