Esta plataforma ofrece lo mejor de Wimbledon por menos de 10 euros: cómo ver los mejores encuentros de tenis

Movistar Plus+, en su constante oferta de competiciones deportivas, apuesta por uno de los Grand Slam en el que Carlos Alcaraz buscará su tercer título consecutivo.

Una de las competiciones de tenis más apasionantes da el pistoletazo de salida. Wimbledon empieza sus encuentros el 30 de junio a partir de las 12 y finalizará el próximo 13 de julio. Tenistas de primer nivel se dan cita en este Gran Slam de hierba, un terreno favorable para una de los deportistas más aclamados de nuestro país, Carlos Alcaraz, que ha ganado más títulos sobre él que derrotas ha acumulado.

De hecho, el murciano competirá por lograr su tercer título consecutivo en esta competición. Su camino hasta él empieza el lunes 30 de junio, en un encuentro con el italiano Fabio Fognini. Este encuentro se puede ver en Movistar Plus+ a partir de las 14.30, y está incluida en la suscripción mensual de la plataforma.

Wimbledon en Movistar Plus+ Los principales encuentros de Wimbledom pueden verse en Movistar Plus+, cuya suscripción cuesta 9,99 euros al mes.



La suscripción a esta plataforma incluye el acceso a los eventos de este Gran Slam, pero también a otros eventos deportivos y a un gran catálogo de cine y series.

Dónde ver Wimbledon 2025

En la suscripción de 9,99 euros al mes están incluidos algunos encuentros de este Gran Slam. De hecho, el mejor partido del día se puede disfrutar en Movistar Plus+, además de la final, tanto femenina como masculina. En la web de la plataforma se pueden encontrar un detalle de todos los encuentros disponibles.

Además, esta suscripción permite dos reproducciones simultáneas del contenido de la plataforma y puedes cancelar en cualquier momento. Por ello, aprovecha la promoción para disfrutar de un verano de streaming por menos de 20 euros.