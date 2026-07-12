Movilidad con corazón: el patinete de Cecotec une tecnología y solidaridad con los afectados por la DANA

La movilidad en ciudad ha evolucionado mucho, y un patinete es sin duda una gran compra si vives en un pueblo grande o ciudad; y éste es solidario.

Moverse por la ciudad puede ser algo totalmente diferente si eliges el vehículo adecuado. El patinete eléctrico Bongo Serie M30 Connected de Cecotec no es solo un medio de transporte, sino una pieza de diseño que llama la atención nada más verlo. Esta versión especial, creada en colaboración con el artista Okuda San Miguel, destaca por sus formas geométricas y colores intensos que convierten cada trayecto en una experiencia visual única.

Lo que hace especial a este modelo es que detrás de su aspecto llamativo hay una labor benéfica. Con su compra se colabora en la reconstrucción de espacios afectados por la DANA en Paiporta, ayudando a financiar la instalación de ascensores y elementos de accesibilidad para los vecinos. Es una forma de contribuir a una buena causa mientras disfrutas de una movilidad urbana eficiente.

Puedes conseguir este patinete por 339 euros en la web oficial de Cecotec. Aprovechar esta oferta implica sumarse a un proyecto solidario importante mientras estrenas un vehículo que cumple con todos los estándares actuales de circulación en nuestras calles, lo cual da una tranquilidad extra al usarlo a diario.

Su potencia máxima de 700 W permite afrontar los trayectos cotidianos con mucha soltura. No importa si te encuentras con alguna cuesta en el camino, ya que el sistema automático de gestión de potencia se encarga de ajustar el esfuerzo según la inclinación y el peso de quien lo conduce, manteniendo un ritmo constante.

Hasta 30 kilómetros sin tener que recargar la batería

La autonomía es otro de los puntos a favor de este Bongo. Gracias a su batería de 7500 mAh, puedes recorrer hasta 30 km sin preocuparte por el nivel de energía. Esto te da libertad de sobra para ir al trabajo o moverte por el centro de la ciudad durante toda la jornada.

La seguridad ha sido un punto clave en el diseño de este patinete. Incorpora un sistema doble de frenado mediante disco de alta precisión y e-ABS con frenada regenerativa, lo que garantiza paradas firmes y controladas. Además, cuenta con un sistema de aviso de emergencia ante posibles caídas, sumando un extra de protección.

Como buen dispositivo conectado, la gestión se hace desde el móvil. Al vincularlo mediante la aplicación, puedes ajustar diversos parámetros y consultar tus datos de conducción de forma precisa. Es una manera inteligente de tener el control total del estado de tu vehículo en todo momento, evitando sorpresas.

Para absorber las irregularidades del terreno y superar pequeños obstáculos, el patinete cuenta con ruedas neumáticas de 8.5”. Estos neumáticos ayudan a que el desplazamiento sea más estable, lo que mejora la experiencia de conducción incluso cuando el firme de la ciudad no está en condiciones óptimas.

Al final, este modelo logra combinar tecnología, arte y un compromiso social que lo diferencia de las opciones convencionales. Es una propuesta muy completa para quienes necesitan un vehículo versátil y, a la vez, quieren poner su granito de arena en un proyecto de reconstrucción tan necesario en los tiempos que corren.