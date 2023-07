La mochila viral de TikTok para evitar facturar en el avión está ahora rebajada un 46% en Miravia

La llegada a España de las restricciones de equipaje en las maletas de mano causó mucho revuelo a principios de año. Las compañías de vuelo lowcost anunciaban unas nuevas medidas de obligado cumplimiento que ponían en jaque la forma de viajar de los usuarios: ahora, hay una maleta de ruedas por cada aerolínea con unas medidas específicas a las que hay que adaptarse para no pagar más extras de los esperados o acabar facturando en el aeropuerto.

Un problema más que se suma al estrés que tantos sienten a la hora de hacer la maleta, pero al que no tardaron en poner solución los usuarios de redes sociales. En marzo, nos hacíamos eco de la mochila viral de la que todos hablaban en TikTok, no solo por la disponibilidad de tamaños que se adaptaban a las diferentes medidas de las compañías, sino porque cuenta con diferentes compartimentos (zapatos para incluidos) para encajar todas nuestras pertenencias sin hacer esfuerzos.

Aunque ya son varias las marcas que fabrican esta bolsa de viaje viral, la realidad es que su precio suele rondar los 50 euros. Y es que, de vez en cuando, podemos encontrar alguno de los modelos por debajo de esta calidad, como ocurre ahora en el catálogo de Miravia donde la mochila de Love Lemon Tree está a la venta por 34 euros... ¡gracias a una rebaja del 46%!

Está disponible en otros colores, aunque el descuento cambia. Miravia

Datos estructurados producto Nombre: Mochila de viaje Descripción: Mochila de viaje para avión compatible con Ryanair, Vueling y EasyJet. Disponible en nueve colores. Marca: Love Lemon Tree Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 33.99 Imagen:

Si hay un motivo por el que esta mochila sea el objeto de deseo este verano de todos los que viajan en avión con equipaje de mano (y no quieren facturar) es por la gran capacidad que ofrece en unas medidas mínimas que encajan con las de compañías como Ryanair, Vueling o EasyJet. Así, a pesar de sus dimensiones recogidas (en el caso del modelo de Miravia, 42x31x17 centímetros), esta bolsa de viaje consigue que todas nuestras pertenencias tengan un espacio especial gracias a los siete compartimentos que pone a nuestra disposición, incluyendo uno oculto para guardar los documentos más importantes o el bolsillo para llevar zapatos y sandalias sin que estén en contacto con la ropa.

Esta mochila, además incluye un puerto USB para poder cargar nuestro teléfono móvil en caso de necesidad, asegurando que, si no hay enchufes disponibles en el aeropuerto, no sufriremos los nervios de quedarnos sin batería y no poder enseñar los billetes que acreditan que somos pasajeros de ese vuelo.

Además, como extra, la mochila viral para no tener que facturar que podemos comprar ahora en Miravia rebajada está disponible en ocho colores para que todos elijamos la que más nos gusta. Y, sí, en este caso, todas tienen el mismo tamaño, pero no todas están sujetas al mismo descuento. Así que, antes de escoger tu favorita y comprarla, comprueba que tiene el porcentaje de ahorro que esperabas.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Miravia y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.