La mochila más viral tiene un clon mucho más barato: Aliexpress la vende en 30 colores por menos de 30 euros

Las originales suelen alcanzar los 100 euros de precio, pero estas no tienen nada que envidiarle: son cómodas, prácticas y con todos los detalles.

Las mochilas que antes estaban relegadas a la época estudiantil y a las excursiones son ahora un producto de uso cotidiano. De hecho, hay un modelo que se ha convertido en un indispensable para viajar en avión sin pagar por el equipaje. Igual que esta opción que triunfa en redes, hay otro que se ha viralizado que, sin embargo, no es apto para todos los bolsillos.

Se trata de las mochilas de Fjällräven Kanken. Aunque te suena a sueco (sí, parece Ikea) te aseguro que tú también las has visto: de tamaño compacto, estructura cuadrada, bolsillo delantero y el logo redondo con el característico zorro rojo en medio. Su precio habitual ronda los 100 euros, pero hemos encontrado en Aliexpress un clon prácticamente idéntico por menos de la mitad.

Mochila imitación Fjällräven Kanken Mochila dispone en diferentes tamaños y colores que imita a las de la famosa marca que se ha hecho viral.

Igual que el modelo original, el marketplace la vende en diferentes colores y combinaciones para que podamos escoger la que más nos guste. También están disponibles varios tamaños según la capacidad que necesitemos. Aunque se trata de una imitación, mantiene los rasgos característicos de las mochilas de la marca original.

Una mochila todoterreno

Los colores disponibles de la mochila de imitación. Aliexpress

La popularidad de estas mochilas no es para menos, ya que, además de ser cómodas y prácticas, son perfectas para el día a día gracias a su diseño. De hecho, encajan incluso con looks más formales. Esto es posible porque, al huir de las líneas de las clásicas mochilas de montaña, no ofrecen una mochila de estilo sport, sino una pieza atemporal y apta para cualquier situación.

Otro de los puntos en los que se aleja de las mochilas escolares es que, en este caso, llevarla alta en la espalda no significa no estar a la moda, sino todo lo contrario. Están diseñadas para que queden en esta parte superior para evitar el dolor de espalda.

Yo también caí en la tentación de esta mochila viral (aunque en su versión low cost) y desde que la probé es una de mis favoritas. De hecho, es perfecta para esas jornadas en las que sabes cuándo sales de casa pero no cuándo vuelves, gracias a su gran capacidad.

Esto es posible por su abertura completa y diseño cuadrado, que permite transportar objetos voluminosos. También se puede llevar como bolso de mano por sus cintas superiores. Todo ello sin tener una mochila pesada, ya que sus materiales son muy ligeros.

Aunque si apostamos por el modelo barato de Aliexpress, el envío es desde Francia, la entrega es rápida. Así que, si la pides ya, la tienes para este verano en cuestión de días. Eso sí, debido a la popularidad de las mochilas de imitación de la marca, el marketplace solo permite comprar una pieza como máximo por cliente.