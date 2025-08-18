Estos escritorios son cada vez más populares tanto en casas como en oficinas.

El dolor de espalda es una de las afecciones más comunes. De hecho, en España, entre el 60% y el 80% de la población lo experimentará en algún momento de su vida, llegando, en algunos casos, a convertirse en algo crónico. El estilo de vida sedentario o las malas posturas pueden ser los causantes, pero hay hábitos que pueden aliviarlo y prevenirlo.

Uno de ellos es el tener una buena higiene postural, un aspecto no tan sencillo para quienes pasan su jornada laboral en la oficina, delante de un ordenador. Para tratar de ponerle remedio, los escritorios elevables se han vuelto tendencia, ya que permiten variar la postura e, incluso, trabajar algunas horas de pie.

Si siempre has pensado en tener uno, esta es la señal que necesitas: Flexispot está de aniversario y, entre sus ofertas temporales, hemos encontrado el modelo de patas ovaladas E8 rebajado 130 euros.

Este modelo está disponible en varios colores. Flexispot

Además de ser un mueble bonito de estilo nórdico que encaja en cualquier ambiente, esta propuesta es perfecta para trabajar o para emplearla como espacio de ocio. Su precio habitual es de 430 euros, y ahora no llega a los 300. Sus patas cilíndricas ofrecen una estética sofisticada, al tiempo que es seguro para todos los miembros de la familia.

En cuanto al funcionamiento, este modelo integra un control táctil unido a un doble motor prémium que aseguran un funcionamiento eficaz. Esto se traduce en una elevación del tablero paralelo. En cuanto a las prestaciones, ofrece cuatro posiciones de altura que podemos guardar en los controles personalizados para tenerlos ya establecidos e ir variando según nuestras preferencias. De esta forma, nos ayuda a crear rutinas combinadas de estar sentados o de pie. Además, cuenta con función de bloqueo de posición.

El escritorio elevable que todos quieren

La mayoría de trabajadores ya ha oído hablar o ha visto este tipo de escritorios. De hecho, en algunas empresas están implementando su uso para favorecer una jornada laboral saludable. Por ello, las ofertas que ofrece Flexispot en su aniversario merecen la pena

Además, sus muebles son personalizables. Se puede elegir el color del marco motorizado, así como el del tablero, del que hay más de 10 opciones de tonalidades, en el caso del modelo E8. Dependiendo del tono elegido, además, hay disponibles varias medidas de escritorio: 140x180 centímetros, 160 x 180 o 180 x 180.

También se pueden añadir extras como ruedas giratorias, refleta para enchufes o canaletas para cables. En definitiva, una inversión que, sin duda, merece la pena. Nuestra espalda lo agradecerá.