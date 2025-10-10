Las mejores ofertas de hoy parecen de Black Friday: del proyector por 100 euros a la aspiradora vertical al 30%

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

PcComponentes, Cecotec y MediaMarkt son algunos de los 'ecommerce' con promociones muy interesantes.

El Prime Day otoñal de Amazon ha terminado y parece que nos ha dejado huérfanos de ofertas... pero nada más lejos de la realidad. Además de que el propio gigante del comercio online mantiene ofertas en sus dispositivos más buscados, hay muchas otras tiendas con promociones que parecen dignas de Black Friday.

Y es que no queda nada para que comience el mes black, la temporada por excelencia de las compras y los descuentos. A pesar de que disfrutamos todo el año de buenas promociones, es para entonces cuando se activan descuentos sorprendentes. Sin embargo, hay tiendas que se adelantan y que hoy nos dejan chollos propios de Viernes Negro.

Un proyector por menos de 100 euros



Este proyector tiene un tamaño compacto. PcComponentes

Las tardes de sofá, peli y manta están a la vuelta de la esquina y cada vez más podemos disfrutar en casa como si estuviésemos en el cine gracias a dispositivos que lo hacen posible.

Los proyectores son unos de ellos y, si siempre has soñado con tener uno, PcComponentes hoy te lo pone fácil: el Wanbo Dali 1 está ahora por menos de 100 euros, cuando su precio habitual alcanza los 150. De tamaño compacto, ofrece imágenes HD de 120 y una gran luminosidad, además de alto brillo, gran contraste y bajo nivel de ruido.

El mejor 'streaming' en Movistar Plus+ Movistar Plus+ ofrece por solo 9,99 euros al mes un gran catálogo de 'streaming' que incluye series (algunas originales), un estreno de cine al día y un variado calendario deportivo, entre otros contenidos. Me suscribo



Escoba vertical de Cecotec, por menos de 120 euros

Conga Rockstar 2500 Thunder Pet Flex. Cecotec

Cecotec se adelanta al Black Friday con sus CecoDays, una campaña que deja sus productos a precios de ganga. Prueba de ello es el descuento en la aspiradora vertical Conga Rockstar 2500 Thunder Pet Flex. Su precio habitual es de 170 euros.

Este modelo ofrece gran potencia y autonomía de 65 minutos para dejar la casa impecable en tiempo récord. Además, cuenta con cepillo antienredos, por lo que es perfecta para casas con mascotas para las que, además, incluye un cepillo de peinado especial.

Móvil Realme, 80 euros más barato

Realme 14x 5G. PcComponentes

Si buscas renovar tu teléfono móvil pero no quieres invertir mucho dinero, en PcComponentes tienen lo que buscas: el Realme 14x 5G está 80 euros más barato. Así, se trata de un terminal muy económico que no por ello ofrece prestaciones de baja calidad.

De hecho, ofrece un procesador 5 G de gran rapidez, un almacenamiento de 256 GB y RAM de 18 para poder ser eficaz con la multitarea. Su pantalla es de 6,7 pulgadas y su cámara incluye una principal de 50 megapíxeles.

Una tele Samsung 300 euros más barata

Televisor Samsung con IA. Media Markt

Aunque hay televisores que requieren una gran inversión, este modelo de Samsung tiene un precio irresistible en MediaMarkt y, a cambio, ofrece prestaciones punteras. Para empezar, incorpora inteligencia artificial para optimizar la experiencia, mejorar la imagen y el sonido.

Está disponible en varios tamaños, pero la de 55 pulgadas tiene un precio increíble. Además, dispones de un descuento de 25 euros adicionales en carrito.

Aspiradora sin cables de Dyson, casi 150 euros rebajada

Aspiradora Dyson V12 Detect Slim. Lara Blasco

No hay oferta en Dyson que haya que dejar pasar y es que sus productos son de los más deseados del mercado. En concreto, son muchos los usuarios que desean una aspiradora sin cables. Ahora, el modelo V12 Detect Slim tiene una rebaja de 147 euros.

Así, por apenas 500 euros, tienes una de las aspiradoras más deseadas con 150 vatios de succión, 60 minutos de autonomía, iluminación incorporada, sensor de detección de polvo y tecnología antienredos, además de que incluye cabezales para diferentes zonas.