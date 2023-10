Las mejores ofertas de más del 50% en zapatillas deportivas de 'running' de Adidas, Mizuno y New Balance, entre otras marcas

Dada la importancia para nuestra salud que sabemos que tiene practicar ejercicio, nuestra rutina diaria ya incluye la realización de algún deporte. El gimnasio es uno de los más comunes. Sin embargo, cada vez son más las personas que en España se suman al running. De hecho, aunque el pádel, en el que dar con la pala adecuada es fundamental, no deja de ganar adeptos, correr ha mostrado un crecimiento único: según datos del portal Statista, en 2021, el 12,6% de la población practicaba esta disciplina, frente al 6,1% que lo hacía a principios del siglo XXI.

Con ello se puede explicar el cómo cada vez son más los usuarios interesados en saber qué se necesita para empezar a correr. Además de la constancia y la voluntad, es importante contar con una buena equipación, sobre todo en lo que a calzado se refiere, puesto que de él depende la posibilidad de lesionarse. Incluso hay marcas que apuestan por desarrollar tecnologías específicamente diseñadas para ello. Así, es fundamental invertir en unas buenas zapatillas deportivas con las que recorrer kilómetros lo que para muchos se traduce en un gran desembolso económico.

Aunque hay modelos de zapatillas para correr que tienen un precio más elevado, ya sea porque son las más populares o las que se han utilizado para batir los recientes récords del mundo, hay otras que no tiene por qué suponer una gran inversión. De hecho, en Streetprorunning podemos encontrar zapatillas de running baratas de marcas como New Balance, Adidas o Mizuno, entre muchas otras que están en boga en el sector del calzado deportivo, gracias a los descuentos que incluso superan el 50% en algunos modelos.

Zapatillas de 'running' de menos de 90 euros

Las Fresh Foam Vongo V5 de New Balance, por menos de 80 euros. Con una buena amortiguación para proteger la pisada, este modelo ofrece la máxima comodidad en cada zancada, una sensación muy agradable. Su ligereza y su perfecta sujeción la convierten en la aliada perfecta para los entrenamientos.

Su precio habitual es de 160 euros, pero ahora están rebajadas un 51% y solo cuestan 78,95 euros.

Las zapatillas Fresh Foam Vongo V5 de New Balance. Streetprorunning

Datos estructurados producto Nombre: Zapatillas Fresh Foam Vongo V5 Descripción: Zapatillas para running con gran amortiguación, suavidad y sujeción gracias a su fresh foam que permite una pisada ligera y acolchada. Marca: New Balance Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 78.95 Imagen:

Las Wave Shadow 4, de Mizuno, por poco más de 60 euros. La estabilidad es una de las máximas de este modelo y una de las premisas que se buscan en cada zancada durante la práctica del ejercicio deportivo. También es un buen modelo por su máxima transpirabilidad. Está recomendado para corredores de asfalto neutros.

Su precio habitual es de 135 euros, pero ahora está rebajadas un 55% y solo cuestan 61,95 euros.

Las wave Shadow 4, de Mizun. Streetprorunning

Datos estructurados producto Nombre: Zapatillas de running Wave Shadow 4 Descripción: Zapatillas para correr por asfalto para corredores neutros que buscan estabilidad y amortiguación. Confeccionada con materiales transpirables y caucho duradero para evitar la abrasión. Incluye mediasuela de espuma Foamwave. Marca: Mizuno Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 61.95 Imagen:

Las Ultraboost 20, de Adidas, por menos de 90 euros. Unas de las zapatillas más populares son las Ultraboost de Adidas y, dada su fama, la firma no deja de sacar versiones mejoradas. Por ello, podemos encontrar los primeros modelos, que todavía son de gran calidad a buenos precios. En el caso del 20, se trata de una opción adecuada para largas distancias sin renunciar a la comodidad. Ofrecen un gran agarre y control y gran amortiguación.

Su precio habitual es de 179,95 euros, pero ahora está rebajado un 52% y solo cuestan 86,95.

Las Ultraboost 20, de Adidas. Streetprorunning

Datos estructurados producto Nombre: Zapatillas de running Ultraboost 20 Descripción: Zapatillas deportivas para running perfectas para largas distancias que ofrecen confort en la pisada. Ofrecen gran agarre y control y la mediasuela Boost de doble densidad aporta amortiguación. Marca: Adidas Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 86.95 Imagen:

Las Jazz 20, por menos de 55 euros. Los corredores de alta intensidad que buscan alcanzar la máxima velocidad encuentran en este modelo un gran aliado. Diseñado para facilitar la transpiración y ventilación, brinda tracción y flexibilidad, además de una adecuada amortiguación.

Su precio habitual es de 120 euros, pero ahora está rebajado un 55% y solo cuestan 54,95.

Las Sacucony Jazz 20. Streetprorunning

Datos estructurados producto Nombre: Zapatillas de running Jazz 20 Descripción: Zapatillas deportivas para running para corredores que buscan velocidad. Diseño moderno y confeccionado con materiales transpirables y que facilitan la ventilación. Mediasuela con gran amortiguación. Marca: Saucony Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 54.95 Imagen:

Las Gel Noosa FF, de Asics, por 74 euros. Este modelo es perfecto para runners de pisada neutra que quieren un calzado cómodo y ligero sin renunciar a la amortiguación. Perfectas para el asfalto o las competiciones de triatlón. Incluye un compuesto de caucho para mejorar el agarre y la estabilidad.

Su precio habitual es de 160 euros, pero ahora está rebajado un 54% y solo cuestan 73,95.

Las zapatilals Gel Noosa FF, de Asics. Streetprorunning

Datos estructurados producto Nombre: Zapatillas runnign Gel Noosa FF Descripción: Zapatillas deportivas para running para corredores de asfalto o triatlón. Son ligeras y cómodas y muy amortiguadas. Su compuesto de caucho facilita el agarre y la estabilidad. Marca: Asics Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 73.95 Imagen:

Cómo elegir zapatillas para correr

En el caso de las actividades que impliquen impacto, la elección de unas buenas zapatillas es clave, puesto que es la parte del cuerpo que más se resiente y sufre. De hecho, las rodillas y los tobillos suelen estar entre las más afectadas, resultado de una técnica ineficiente o de una mala elección del material. Entre las características principales que debe reunir un buen calzado de running nunca deben faltar la comodidad, la estabilidad ni la amortiguación. La primera es esencial para poder realizar el ejercicio durante el tiempo determinado sin distracciones ni molestias.

La amortiguación es la capacidad que ofrecen a la hora de absorber la fuerza de un impacto. Escoger el modelo con el grado perfecto no es sencillo, sin embargo, ya que debe tener la suficiente para proteger las rodillas y los tobillos, pero no demasiada para no interferir en el impulso del corredor.

Por último, hay que atender a la estabilidad que ofrece cada modelo: da sujeción en el puente del pie y en la mediasuela, protegiendo hasta el talón. Una condición de la que depende la rigidez del modelo y que, por tanto, hace que sea esencial para los runners sobrepronadores.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Streetprorunning y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.