Eliminar el sudor de la ropa de deporte y conseguir que siempre huela bien cuando la lavamos no es tarea fácil. Mucha gente tira camisetas, aunque no estén estropeadas, porque huelen a sudor hasta recién lavadas. Y es que, para alargar la vida útil de tu ropa deportiva es fundamental seguir una rutina y una serie de consejos para lavarla. Lo primero que debes saber es que la ropa de entrenamiento se debe lavar después de cada uso porque, por ejemplo, con los sujetadores deportivos, la zona de debajo del pecho es muy propensa a infecciones por hongos. En cuanto a las camisetas, pueden coger mal olor con rapidez a causa del sudor si no las lavamos bien.

El primer consejo es no dejar la ropa deportiva mucho tiempo en la mochila del gimnasio, por ejemplo, porque pueden aparecer hongos u olores desagradables. Tampoco meter la ropa sudada directamente en la lavadora al llegar a casa, sino tenderla hasta que se seque y una vez que se ha secado (y aireado) lavarla. Pero, antes, es mejor ponerla a remojo con vinagre para eliminar el sudor y que no huela una vez lavada y seca.

Utilizar potenciadores de olores o bicarbonato una vez que vamos a meter la ropa a la lavadora es una buena idea, también el utilizar un programa de agua fría. En resumen, con estos trucos, alargarás la vida de tus camisetas de deporte, pero, para asegurarte de que no huelan, lo mejor es decantarse por camisetas con tejidos que repelan el sudor hacia la superficie, como el tejido de poliéster de Nike Dri-FIT. Un ejemplo es este modelo con tecnología Nike Dri-FIT, que aleja el sudor de la piel para que se evapore más rápidamente y mantenga la transpirabilidad y la comodidad.

Camiseta de manga corta Dri-FIT versátil con protección UV. Nike

También puedes decantarte con la opción económica de Decathlon transpirable.

Camiseta running manga corta transpirable Hombre Dry negra. Decathlon

Tal y como explica la firma Nike, cuando entrenas, la temperatura corporal sube y sudas para que esta disminuya. El sudor en sí no huele, pero, a medida que las bacterias de la piel descomponen el ácido del sudor, se produce un olor desagradable que se queda en las fibras de la ropa. Así que, si quieres apostar por camiseta que repelan dicho sudor, esta tiene un diseño que te encantará y es ideal para todas las formas de entrenamiento.

Camiseta Dri-FIT One Luxe con diseño retorcido. Nike

Aunque, para mujer también tienes una versión low cost en Decathlon.

Camiseta running manga corta transpirable Mujer Dry negro. Decathlon

