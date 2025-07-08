Adiós inflación: el Prime Day deja ofertas que ni tu supermercado puede igualar

Amazon vende prácticamente de todo, también productos que puedes encontrar en cualquier supermercado.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Los precios de la cesta de la compra no paran de subir, pero en fechas señaladas puedes ahorrar en compras online.

Desde hace varios años has notado seguro que cada vez que vas al supermercado te dejas más y más dinero. Aunque parece que los peores meses de inflación ya han quedado atrás, la sensación de carestía persiste.

Esta situación ha obligado a todos a buscar la mejor forma de ahorrar: pasarte a una marca blanca, ir a varios supermercados y sobre todo exprimir al máximo las ofertas cuando las hay, y ahora las hay y muy buenas, solo que no en un supermercado, sino en Amazon.

Esta tienda está celebrando el Prime Day por todo lo alto, no solo con tecnología, sino también con productos para el hogar, sobre todo de limpieza, pero también de otra clase.

Hemos recogido varias de las más llamativas, las que más te permiten ahorrar, para que puedas anotarte un ahorro importante en este mes de julio.

108 rollos de papel higiénico Colhogar

Colhogar Amazon

Es habitual que en el Prime Day aparezca un chollo clásico de papel higiénico Scottex, pero esta vez ha sido Colhogar quien se ha subido al carro, y además con un pack aún más grande si cabe.

Detergente Ariel líquido y en cápsulas

Ariel Amazon

Tanto si prefieres detergente líquido como si optas por cápsulas, en estos días hay varias ofertas que son más que interesantes. Principalmente dos, y ambas de Ariel. Por un lado puedes comprar 136 cápsulas All in One por solo 34,99 euros y por el otro varias garrafas para sumar 96 lavados por 26,99 euros.

Cápsulas de café Nestlé Dolce Gusto

Cápsulas de café KOUS9 STUDIO (Unsplash)

Independientemente del tipo de café en cápsulas que te guste, si eres usuario de una cafetera compatible con Dolce Gusto, hay para dar y tomar ahora mismo en Amazon.

Venden distintos packs con varias intensidades, también descafeinado si lo prefieres.

Pastillas Fairy todo en uno para lavavajillas

Fairy cápsulas lavavajillas Fairy

Usar una buena cápsula o pastilla en tu lavavajillas es fundamental, y es que la diferencia se nota a la hora de la verdad. Con una buena no quedan platos ni cubiertos sucios y evitas tener que repetir el lavado.

Fairy se ha ganado a pulso ser una de las marcas de confianza de muchos usuarios, y un año más se vuelve a sumar al Prime Day.

Lavavajillas Fairy Ultra

Fairy Fairy

Como hemos mencionado, Fairy es una marca de confianza para muchos, tanto si usan lavavajillas como si friegan a mano. Hay ya de varios tipos y olores, pero si eres un clásico, hay un pack de 4L de Fairy líquido a precio de ganga.

Cillit Bang en spray

Cillit Bang Cillit Bang

Las manchas de humedad y moho son tristemente habituales en muchas viviendas, y no siempre son fáciles de eliminar, pero hay un spray que prácticamente hace magia.

Funciona y lo hace muy bien. El Cillit Bang especial para humedades consigue eliminarlas de cualquier superficie en segundos.

Perlas de perfume Lenor Unstoppables

Lenor Unstoppables Lenor

Detergentes y suavizantes perfumados son una opción común, pero si de verdad quieres que la ropa salga de la lavadora oliendo mucho, las perlas de perfume funcionan bastante mejor.