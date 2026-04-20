Las mejores ideas de regalo para el Día de la Madre desde 12 euros

El próximo 3 de mayo se celebra esta efeméride en la que podemos sorprender a nuestra madre.

Mayo empieza con un día festivo y continúa de celebración su primer domingo, fecha en la que se celebra el Día de la Madre. En España, esta efeméride cae el día 3 de mayo de 2023, jornada en la que queremos sorprender a nuestra mamá y agradecerle todo lo que hace por nosotros.

Desayunos en la cama, abrazos y besos son unas de las muestras de cariño más frecuente. Pero si queremos hacerle un detalle, todavía estamos a tiempo de encargar ese regalo que va a emocionarle. Si necesitas ideas, bajo estas líneas te dejamos opciones para todos los gustos desde 12 euros.

Una taza típica, pero que todas quieren

Esta taza le recuerda a mamá que es una 'superhero'. Amazon

Aunque hay quienes las tachan de típicas y aburridas, las tazas siguen siendo un buen regalo, sobre todo si llevan mensajes tan potentes como esta propuesta de Legami en la que nuestra madre es nuestra superhero. Perfecta para el desayuno o como elemento decorativo, se trata de un modelo con aire retro y vintage que encantará a todas las madres.

Una tote bag personalizada

Estas bolsas son prácticas y versátiles. LaTostadora

Los bolsos de madre ya no son lo que eran. Siguen llevando todo lo necesario (e inesperado), pero ahora se reinventan. Así, las bolsas de tela se han convertido en un básico muy versátil. Hay quien las lleva como bolso o quien las usa para comprar, pero, sobre todo, tienen que mandar un mensaje como esta Mommy era de LaTostadora.

El deseado moldeador de Dyson

Esta edición limitada es preciosa. Dyson

Vale, esto no es un regalo, es un regalazo. Pero es que he podido probar el Airwrap de Dyson y te aseguro que es el regalo perfecto para mamá. Además, se trata de una edición limitada por el Día de la Madre con u precio color rojo terciopelo y oro. Además de los cabezales de la edición Co-anda 2x más novedosa (rizadores, antifrizz, secador, antienredos y moldeador), esta compra incluye un set de cepillos y pinzas valorado en 85 euros de regalo.

Fotos decorativas

Regalar recuerdos siempre es una buena opción. LaTostadora

Las fotos son el mejor recuerdo que podemos tener con nuestras madres y usarlas para decorar la casa siempre es un acierto. En este caso, nos quedamos con la impresión en metacrilato que nos proponen desde LaTostadora. Incluye una base de madera natural para poder colocarla en cualquier lugar.

Un cóctel de vitaminas para su piel

Este 'pack' revitaliza la piel de mamá. Amazon

Los regalos beauty siempre son una gran opción, puesto que son la excusa perfecta para cuidarse. En esta ocasión, elijo los sobres de colágeno hidrolizado con ácido hialurónico de Laluz by Lourdes Moreno que son un cóctel de vitaminas para la piel de mamá. Este complemento incluye minerales, extracto seco de plantas y vitamina C.

Nunca son suficientes neceseres

Nunca es demasiado espacio. Amazon

Como madre puedo decir que nunca se tienen suficientes neceseres. Menos si son tan bonitos como esta propuesta de la sección beauty de Legami. Es perfecto para guardar o transportar el maquillaje e incluye bolsillos interiores y portacepillos. Orden, capacidad y un diseño bonito, ¿qué más se puede pedir?

La mejor mascarilla para su piel

Permite tres intensidades diferentes y está disponible en tres colores. Foreo

No dejo de repetirlo: regalar para cuidarse es todo un acierto. En este caso, apostamos por el famoso aplicador de mascarilla de Foreo, que ayuda a que los activos penetren en profundidad en la piel para conseguir los mejores resultados. Esta propuesta tiene un formato mini y un precio asequible.