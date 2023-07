Las mejores aspiradoras sin cable de este 2023 para conseguir una casa impecable desde 90 euros

La limpieza de nuestro hogar, pese a ser una tarea costosa (aunque no tan odiada por los españoles como la plancha), ya no es la misma desde que las aspiradoras sin cable llegaron al mercado para ayudarnos. Estas, que han conseguido desbancar a los robots aspiradores como favoritos, se caracterizan por ser ligeras, fáciles de usar y contar con cabezales y accesorios intercambiables para ofrecer una limpieza completa de toda la casa. Así, muchas de ellas, además de ayudarnos a conseguir un suelo impecable, permiten limpiar textiles (colchones incluidos) y los rincones más difíciles. Claro que, escoger la mejor aspiradora sin cable del mercado no es sencillo, puesto que hay que saber cuáles son nuestras necesidades de limpieza, así como tener claro cuánto queremos invertir.

Dyson es una de las marcas a las que acudir cuando buscamos una solución de limpieza efectiva y rápida. De hecho, este año una de sus aspiradoras sin cables ha sido elegida mejor producto del año por los usuarios: se trata de la V15 Detect Absolute, un modelo todoterreno que se encuentra entre los más exclusivos del mercado, con 60 minutos de autonomía, cabezal con luz integrada para iluminar el polvo microscópico y con tecnología única para desenredar los pelos. Eso sí, prestaciones tan exclusivas van de la mano de un precio alto que, sin embargo, corresponde a una buena relación calidad precio a corto, medio y largo plazo, ya que la larga vida útil de esta marca es una de sus señas de identidad.

Este modelo incluye un cabezal para iluminar la suciedad y que esta no pase desapercibida. Dyson

Datos estructurados producto Nombre: Aspiradora sin cable V15 Detect Absolute Descripción: Aspiradora sin cables de color plata y oro con 60 minutos de autonomía, potencia de 230 AW, tres kilos de peso y pantalla LCD para mostrar en tiempo real la aspiración. El volumen del cubo es de 0,77 litros y tiene sistema de vaciado fácil. Marca: Dyson Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 799 Imagen:

Prestaciones muy interesantes que en el caso de la aspiradora sin cables de Rowenta se especializan para dar cobertura a las casas con mascotas y asegurar que es una sola pasada se puede eliminar el pelo de perros y gatos de suelo y tapicerías. Una ventaja extra que, en el caso del modelo X-Force Flex 11.60 Animal Care completan con un motor potente, una batería duradera con hasta 45 minutos de autonomía, pantalla digital y un mango flexible para adaptarse a todos los rincones del hogar.

Este modelo cuenta con pantalla digital donde se puede ajustar la potencia. Rowenta

Datos estructurados producto Nombre: Aspiradora X-Force Flex 11.60 Animal Care Descripción: Aspiradora sin cable con motor DigitalForce que aspira con 130 airwatss. Su diseño incluye un tubo flexible para llegar a todos los rincones y una pantalla de control digital en la que se puede ajustar la potencia. Marca: Rowenta Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 279.99 Imagen:

Aspiradoras sin cable de menos de 120 euros

Aunque los dos modelos que hemos mencionado son muy efectivos, el presupuesto que nos hemos fijado para comprar una aspiradora sin cable es más reducido. Pero que no cunda el pánico: también hay buenos modelos por menos de 120 euros y, para muestra, la Conga Rockstar 350 Longlife Flex, de Cecotec. Con una potencia de 215 watios y un tubo flexible para que podamos limpiar sin esfuerzo incluso debajo de los muebles. También destaca por su depósito de 500 mililitros, uno de los más grandes. Su diseño incluye el cepillo Jalisco, capaz de capturar incluso las partículas más finas como harina, al tiempo que limpia el aire con un sistema de triple filtrado. Y, por supuesto, se transforma en aspiradora de mano en cuestión de segundos.

Este modelo cuenta con un sistema de triple filtrado. Cecotec

Datos estructurados producto Nombre: Conga Rockstar 350 Longlife Flex Descripción: Aspiradora vertical sin cables con tres posiciones. Potencia de 215 watios y 12 kPa de succión. Su diseño integra un tubo flexible para alcanzar incluso las zonas más difíciles y un cepillo antienredos que, a la vez que recoge la suciedad, cuida el suelo. Marca: Cecotec Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 99.90 Imagen:

Xiaomi es una de las marcas que, pese a ser más reconocida por sus móviles, también ha dado el salto a los dispositivos para una smart home. Aunque entre ellos sobresale la fuente de agua para mascotas, sus aspiradoras sin cable Mi Vacuun Cleaner también están destacando. En concreto, el modelo G9 nos parece una buena inversión por su batería ultraduradera de 60 minutos, su cepillo antienredos para suelos y su diseño de batería reemplazable. Gracias a ello, si contamos con otra, podemos intercambiarla fácilmente. El diseño de su cepillo recoge toda la suciedad, pero respetando la superficie de cada suelo y también es apto para alfombras.

Este modelo incluye un cepillo antienredos. Xiaomi

Datos estructurados producto Nombre: Aspiradora sin cable Mi Vacuun Cleaner G9 Descripción: Aspiradora sin cable con 60 minutos de autonomía. Dispone de un cubo con vaciado higiénico. Incluye un motor digital de alta velocidad para eliminar la suciedad y cinco capas de filtrado para reducir la contaminación secundaria. Marca: Xiaomi Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 119,99 Imagen:

Además de las webs de las firmas concretas, si lo que queremos es comparar fácilmente entre varias marcas y verificar sus valoraciones, buscar una aspiradora sin cable en Media Markt es una buena idea. En el ecommerce multimarca, encontramos varias firmas y, entre ellas, Taurus con su Crossback Glow es una de nuestras favoritas (¡y la más barata de este listado!). Por menos de 90 euros, este dispositivo tres es uno (es escoba, aspirador de mano y vertical) es ligero y ofrece dos velocidades de aspiradora para conseguir una casa impecable.

Todo ello con una autonomía de 45 minutos que se recarga al 100% en solo cuatro horas. También nos ha encantado porque, además de eliminar la suciedad, filtra el aire para expulsar uno un 99% más limpio, lo que evita alergias y reacciones. Esta propuesta de Taurus incluye accesorio rinconera, cepillo multiusos para todo tipo de suelo y soporte para pared.

Esta escoba vertical ofrece 150 watios de potencia. Media Markt

Datos estructurados producto Nombre: Aspiradora vertical Crossback Glow Descripción: Aspiradora vertical tres en uno que se puede emplear como aspirador convencional, como aspiradora de mano o como vertical. Tiene 150 watios de potencia, dos modos de aspirado, 45 minutos de autonomía y una carga rápida de 4 horas. Marca: Taurus Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 89.90 Imagen:

