Las fregonas también pueden ser eléctricas: así es el modelo de Cecotec que friega al tiempo que seca el suelo

En cuestión de aspirado, los dispositivos eléctricos e inteligentes han conseguido posicionarse como los más deseados para garantizar una limpieza efectiva en cuestión de minutos y sin esfuerzo. Así lo demuestra la popularidad de las escobas Dyson, una de las firmas más demandas para este propósito. Sin embargo, otras opciones como los robots limpiacristales que han demostrado ser muy eficaces para mantener unas ventanas impolutas no han terminado de calar entre los usuarios. Aunque, para nosotros, el dispositivo que todavía no ha despuntado y en el que bien merece la pena invertir es una fregona eléctrica.

Este gadget nos ayuda con una de las tareas más tediosas porque, por muy fácil que parezca, fregar el suelo no es sencillo, sobre todo si tenemos parqué o baldosas especiales que requieren tratamientos específicos. Además, con este sistema ahorramos espacio en casa, puesto que no requieren de un cubo clásico para el agua. Con ello, nos olvidamos también de tener que escurrir la mopa. Y, para más ventajas, hay modelos que, a la vez que friegan, secan el suelo, por lo que nos evitamos el tener que esperar para que esto ocurra o tener que poner barreras físicas para que nadie nos pise el fregado. Este es el caso de la fregona eléctrica Freego Wat Twice Spray, de Cecotec, un modelo sin cables que cuesta menos de 200 euros.

Fregona eléctrica sin cables con depósito de agua limpia de 450 mililitros y de 350 para el agua sucia. Cecotec

Este modelo que es apto para todo tipo de suelos nos encanta porque nos ayuda a ahorrar tiempo en las tareas del hogar. Por un lado, sus cepillos eliminan la suciedad líquida en tan solo una pasada a la vez que secan el suelo (¡y lo dejan brillante!), reduciendo, así, el tiempo total de la labor doméstica. Además, puede con todo tipo de suciedad ya que, gracias a su espray delantero, pulveriza agua directamente sobre los restos más incrustados para que no tengamos que frotar. Claro que, una de las prestaciones que más nos gusta es que, al ser un diseño que incorpora un depósito de agua limpia y otro de agua sucia, ya no tenemos que recurrir al cubo de fregar, ahorrando así espacio en casa.

En cuanto a la comodidad de usarlo, su bajo peso de menos de cuatro kilos nos permite llegar a todos los rincones incluso en las zonas en las que debemos agacharnos un poco. También influye el hecho de que es inalámbrica y que, por ello, ofrece 40 minutos de autonomía, un tiempo más que suficiente para realizar la tarea sin tener que volver a recargar la batería. Este modelo cuenta con una base de recarga en la que también se produce un ciclo de autolimpieza para que, cuando vuelvas a necesitarla, no tengas ni que escurrir ni que limpiar el rodillo.

