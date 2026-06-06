El mejor juego para que tu hijo empiece: una aventura de Bluey para Switch 2

Bluey se ha convertido en todo un fenómeno entre los más pequeños, y este juego para Nintendo Switch 2 lo confirma con su propuesta familiar.

Seguro que alguna vez has visto cómo los peques de la casa se quedan hipnotizados cuando empiezan las aventuras de la serie de animación Bluey. Pues bien, ahora tienen la oportunidad de saltar directamente dentro de la pantalla para vivir una odisea que parece sacada de uno de sus juegos favoritos en el salón.

La premisa es de lo más sencilla y divertida para toda la familia. Todo arranca cuando Papá decide esconder ese objeto tan especial, dando pie a un viaje lleno de color donde la realidad se transforma por completo en un escenario imaginario que parece pintado a mano.

Ahora puedes conseguir Bluey's Quest for the Gold Pen para Switch 2 por menos de 35 euros en Amazon, aprovechando además su envío Prime para que llegue rápido. Es una opción genial para tener un detalle especial sin gastar demasiado dinero en juegos que luego quedan olvidados en el cajón.

Lo que más sorprende es cómo han logrado trasladar esa estética tan característica de la serie a un formato interactivo. Cada rincón está diseñado para que te sientas dentro de un dibujo, con unos escenarios que rebosan vida y personalidad por todos lados, logrando atraparnos a todos.

Como la serie pero interactivo

El diseño de niveles es otro de los puntos fuertes de esta propuesta. Vamos a recorrer nueve mundos distintos, desde playas que brillan con el sol hasta bosques frondosos donde cada detalle está puesto con mucho mimo para que la exploración se sienta muy gratificante.

Por supuesto, no todo es correr y saltar por ahí sin ton ni son. Tendremos que resolver bastantes acertijos y completar misiones que nos obligarán a estrujarnos un poco el coco, algo que viene fenomenal para fomentar la creatividad y el pensamiento lógico.

Es esa clase de título que disfrutas mucho más cuando lo compartes con alguien. La dinámica de juego invita a que los padres se sienten al lado de los hijos para echar una mano, comentar la jugada o simplemente reírse con las ocurrencias de Bingo y el resto de personajes.

Además, el espíritu de la serie original está presente en cada diálogo y cada situación absurda. Se nota que han trabajado con cuidado para mantener ese corazón y ese humor tan sano que hace que tanto los pequeños como los adultos se sientan cómodos jugando.

Si buscas un plan para pasar una tarde tranquila, este viaje tras el bolígrafo de oro es una apuesta segura. Es una experiencia bonita, bien hecha y que respeta los conceptos que hicieron grande a la serie, algo que no siempre se consigue con tanta facilidad.